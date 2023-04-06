【復活節優惠】經麥當勞App玩小遊戲獲優惠券　$30歎9件麥樂雞餐、$10 OREO麥旋風

復活節將至，麥當勞App送上著數彩蛋。在復活節期間，麥當勞App用戶只需打開麥當勞App參與小遊戲，即可獲5款美食優惠券！

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由4月7日（星期五）凌晨至4月10日（晚上11時59分或之前）期間，麥當勞App用戶只需打開麥當勞App並點擊App內的相關復活節Banner， 即可進入遊戲頁面，從5款優惠券中自由選擇1款心水著數，所選優惠券將於下星期二（4月11日）下午存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶。

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5款優惠券包括「$10麥旋風」、「$20原味麥炸雞（1件）配蘋果批」、「$25歎 2件麥炸雞」、「$30歎9件麥樂雞超值套餐」及「$30 脆辣雞腿飽超值套餐」，絕對不容錯過！

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