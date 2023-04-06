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【復活節優惠】經麥當勞App玩小遊戲獲優惠券　$30歎9件麥樂雞餐、$10 OREO麥旋風

理財智慧 16:29 2023/04/06

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復活節將至，麥當勞App送上著數彩蛋。在復活節期間，麥當勞App用戶只需打開麥當勞App參與小遊戲，即可獲5款美食優惠券！

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

由4月7日（星期五）凌晨至4月10日（晚上11時59分或之前）期間，麥當勞App用戶只需打開麥當勞App並點擊App內的相關復活節Banner， 即可進入遊戲頁面，從5款優惠券中自由選擇1款心水著數，所選優惠券將於下星期二（4月11日）下午存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶。 

    點擊圖片放大
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【捐錢抽門票】向香港麥當勞叔叔之家慈善基金捐款$20 即有機會獲《拉闊音樂會江𤒹生x陳蕾x陳卓賢》門票2張【見下頁

5款優惠券包括「$10麥旋風」、「$20原味麥炸雞（1件）配蘋果批」、「$25歎 2件麥炸雞」、「$30歎9件麥樂雞超值套餐」及「$30 脆辣雞腿飽超值套餐」，絕對不容錯過！

即睇4月10日至4月16日更多優惠：

    點擊圖片放大
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同場加映：【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

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撰文 : 陳楚琨

手機Apps 陳蕾 江𤒹生 陳卓賢 音樂會 門票 美食 復活節 麥當勞 香港

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