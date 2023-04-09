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【收息攻略】新資金利息較高 嫌資金搬來搬去太煩? 可以用呢招?

理財智慧 15:03 2023/04/09

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近年銀行定存利息高，不少對於投資不熟悉的市民都會選擇將資金做定存，不過去年的定存到期，今年再做利息不夠吸引，但亦有部分銀行以新資金較高息吸引更多人存錢。對於客戶而言，要將資金搬來搬去，或是由一間銀行轉另一間銀行實在不方便。

需要重新開設該銀行的賬戶帶來不便，又要將資金從一間銀行提取亦不方便，坊間提出過不少方法，例如將資金轉賬至家人的戶口再做定期，由家人持有。雖然這個方法又方便又省時，但值得留意以下的問題。

 

合法性：必須確保使用的戶口是合法的，並且得到戶口持有人的同意。
稅務：定存利息會有稅務負擔，必須確認使用家人戶口做定存是否會對家庭的稅務產生影響。
責任：使用家人戶口做定存時，必須承擔相應的責任，包括給付定存款項、管理定存等。
信任：使用家人戶口做定存需要建立相互信任的關係，確保定存期間不會出現糾紛或糾紛後能夠妥善解決。

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責任編輯：陳玉蓮

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