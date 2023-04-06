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【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息

15:59 2023/04/06

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季結後港元定存罕現破頂息。

    點擊圖片放大

第2季開局首周，雖然只得3個交易日，但全周竟多達9間大小銀行減港元定期存款息，包括大眾銀行連續3天減息，今天（4月6日）調低1年期息率0.2厘至3.5厘；信銀國際兩連減，今天下調3個月、半年及1年年息0.1厘，3存期皆報3.4厘；京東數科有份的虛擬銀行livi bank減1年期息率0.1厘至3.4厘；建行亞洲亦兩連減，累削1年期息率0.1厘至3.05厘；工銀亞洲則向中長息埋手，降低半年年息0.1厘，1年息率更減0.2厘，兩存期齊報3.3厘。交銀香港也兩連減，累削1個月年息0.3厘，至僅得2.9厘。

另外，大新 （02356） 及上商更連續兩周降息，大新最高息是6個月的3.5厘，上商1年僅2.93厘。平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），今天取消1個月2.2厘。

甫踏入4月，共有13行調整定存息，當中除了9行減息外，尚幸兩行逆市加息，另有兩行加減不一。

4大行高息榜：

  • 3個月：滙豐及中銀香港 （02388） 3.1厘、恒生 （00011） 3.09厘、渣打香港 （02888） 3厘，只供中小企客戶
  • 6個月：渣打3.4厘、滙豐及中銀3.2厘、恒生3.19厘
  • 1年：渣打香港3.6厘、中銀香港及滙豐3.4厘、恒生3.1厘

此外，4行於季結後撤超高息，例如星展及Mox Bank的7天10厘、東亞 （00023） 兩個月6.8厘、以及PAOB的3個月6厘息。

多行季結後減息 高息榜大執位

正因多行減息，本周的高息榜大執位，3個月期驟變，因PAOB把6厘息下架；同樣，半年期亦因集友微削0.05厘至3.65厘而失落冠軍。反觀，富邦即使只輕手上調0.1厘，已晉級3個月及半年期的榜首。1年期亦有小改動，基於匯立狠劈0.5厘至3.3厘，遂跌出三甲榜。

高息榜：

  • 7天：恒生10.9厘
  • 1個月：富融（Fusion Bank）10厘、滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞
  • 3個月：富邦3.7厘
  • 6個月：富邦3.7厘
  • 1年：大眾財務及南商3.8厘
  • 2年：招商永隆：3厘

長假當前，港滙再逼近7.85；1個月港元拆息4連跌，現為2.9厘，市料定存息隨拆息走低續跌。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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