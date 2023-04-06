【收息攻略】3個月定存 最高3.7厘 ! 1萬蚊都可以做定存收息

目前3個月定期存款，港元最高有3.7厘，排在首位的當然是「搶資金」的富邦銀行，入場費為50萬港元，即3個月後可以得到4625元利息。另外匯豐及中銀有3.1厘，而恆生亦有3.09厘，入場門檻相對比較低，1萬元已可以。

以匯豐為例，1萬元資金作3個月定存，3個月後有約77元利息。雖然不多，若資金放在銀行沒有其他計劃，亦可以作短期的定存，賺一餐飯錢。值得一提的是各銀行在「搶資金」的同時，其實高息的定存亦「賣少見少」，要賺利息便要懂得將資金由一間銀行轉一間銀行，以新資金的形式做定存，才可以賺取更高息。

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責任編輯：陳玉蓮