【亞洲創科】國際創科展4月12日至15日會展舉行 電子產品展及燈飾展同步進行

踏入四月，由香港特別行政區政府與香港貿易發展局（香港貿發局）合辦的首屆亞洲創科盛事─香港國際創科展 (InnoEX) ，將於本月12至15日於假灣仔香港會議展覽中心隆重舉行，連同貿發局香港春季電子產品展及香港國際春季燈飾展，三大科技展共有超過 2,800 家展商參展，除了本地展商，亦有來自中國內地、亞洲、歐美 19 個國家和地區的機構和企業參與實體展。



除了多場論壇及專題活動，展覽部份聚焦智慧城市各類科技及解決方案在全球各地的實際應用。三大科技展更將帶來多家知名展商的創新意念，焦點產品及方案包括：木材廢料再造利用科技、元宇宙虛擬體驗技術、香港道路環境自動駕駛仿真開發平台、慢性毒物測試-轉基因鯖鱂魚胚胎、可穿戴強力人工肌肉、三維超聲脊柱側彎評估技術等。

展會將繼續採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行。展商及買家除了參與實體展，亦可以利用「商對易」（Click2Match）智能配對平台洽商至4月22日。

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責任編輯：陳玉蓮