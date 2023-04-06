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【TSLA】Tesla上載41頁Master Plan 3 報告 窺探未來新車規劃方向？
特斯拉Tesla（美：TSLA）於3月1日舉行投資者日，創辦人馬斯克（Elon Musk）發表長遠願景「Master Plan 3」，集團最新在官網上載41頁詳細報告內容。一如3月初發布Master Plan 3大綱，Tesla 未在報告明顯提及未來新車款，但報告分析目前全球汽車電動化需求，或可從中窺探Tesla 新車發展方向。
自Tesla成立以來，馬斯克曾在2006年、2016年署名發布前兩代Master Plan，新一代報告署名作改由Tesla 團隊（The Tesla Team）名義發布。Master Plan 3與前兩代計劃集中在交通和電動車相比，定位更為宏觀，目標通過將設備由化石燃料轉發電氣化、以可持續方式發電和儲存，來實現全球能源可持續的路徑。
Tesla 團隊表示，與其他許多研究相同，整個能源換代的過程技術上可行，而需要的投資額和資源開採量較現時投資在非可持續能源更少，估計只須利用0.21%的陸地面積、2分之1的能源消耗、10萬億美元製造業投資，就可以令全球能源轉型。
Master Plan 3汽車需求預測 Tesla在三方面存市場缺口
在交通領域，Tesla目標通過降低電動汽車的成本，滿足越來越多消費者對電動汽車的需求，並且正在積極開發新的產品線。雖然Tesla 未有明確新車型定位，但在報告細分不同汽車市場的需求，以及Tesla對標產品，分析如下：
|車型
|Tesla 對標產品
|電池方式（所需電池規模）
|全球汽車銷售量
|現有全球汽車數目
|小型（Compact）
|待決定
|LFP（53kWh）
|4200萬
|6.86億
|中型
|Model 3/ Y
|LFP（75kWh）
|2400萬
|3.80億
|商業或客貨車
|待決定
|高鎳（100kWh）
|1000萬
|1.63億
|大型轎車、SUV、小貨車
|Model S/X
Cybertruck
|高鎳（100kWh）
|900萬
|1.49億
|巴士
|待決定
|LFP（300kWh）
|100萬
|500萬
|短途大型貨車
|Semi Light
|LFP（500kWh）
|100萬
|670萬
|長途大型貨車
|Semi Heavy
|高鎳（800kWh）
|200萬
|1330萬
|總額
|8900萬
|14.03億
從Tesla上述分析，集團在小型汽車、商業或客貨車和巴士都有缺口，而以往市場多次傳出Tesla正籌備更加入門級的車款。
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