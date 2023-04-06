▲ 【TSLA】Tesla上載41頁Master Plan 3 報告 窺探未來新車規劃方向？

特斯拉Tesla（美：TSLA）於3月1日舉行投資者日，創辦人馬斯克（Elon Musk）發表長遠願景「Master Plan 3」，集團最新在官網上載41頁詳細報告內容。一如3月初發布Master Plan 3大綱，Tesla 未在報告明顯提及未來新車款，但報告分析目前全球汽車電動化需求，或可從中窺探Tesla 新車發展方向。

自Tesla成立以來，馬斯克曾在2006年、2016年署名發布前兩代Master Plan，新一代報告署名作改由Tesla 團隊（The Tesla Team）名義發布。Master Plan 3與前兩代計劃集中在交通和電動車相比，定位更為宏觀，目標通過將設備由化石燃料轉發電氣化、以可持續方式發電和儲存，來實現全球能源可持續的路徑。

Tesla 團隊表示，與其他許多研究相同，整個能源換代的過程技術上可行，而需要的投資額和資源開採量較現時投資在非可持續能源更少，估計只須利用0.21%的陸地面積、2分之1的能源消耗、10萬億美元製造業投資，就可以令全球能源轉型。

Master Plan 3汽車需求預測 Tesla在三方面存市場缺口

在交通領域，Tesla目標通過降低電動汽車的成本，滿足越來越多消費者對電動汽車的需求，並且正在積極開發新的產品線。雖然Tesla 未有明確新車型定位，但在報告細分不同汽車市場的需求，以及Tesla對標產品，分析如下：

車型 Tesla 對標產品 電池方式（所需電池規模） 全球汽車銷售量 現有全球汽車數目 小型（Compact） 待決定 LFP（53kWh） 4200萬 6.86億 中型 Model 3/ Y LFP（75kWh） 2400萬 3.80億 商業或客貨車 待決定 高鎳（100kWh） 1000萬 1.63億 大型轎車、SUV、小貨車 Model S/X

Cybertruck 高鎳（100kWh） 900萬 1.49億 巴士 待決定 LFP（300kWh） 100萬 500萬 短途大型貨車 Semi Light LFP（500kWh） 100萬 670萬 長途大型貨車 Semi Heavy 高鎳（800kWh） 200萬 1330萬 總額 8900萬 14.03億

從Tesla上述分析，集團在小型汽車、商業或客貨車和巴士都有缺口，而以往市場多次傳出Tesla正籌備更加入門級的車款。

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