【一周科技回顧】三星引入ChatGPT爆資料外洩事故　港大學者解構6G技術關鍵佈局

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

三星（Samsung）近日引入ChatGPT輔助開發，惟引入ChatGPT不足20日，卻被爆出有員工因為直接將內部程式碼輸入到ChatGPT，導致機密資料外洩。三星其後回應指，已加強ChatGPT安全設置，並將進一步加強內部監管和員工培訓。

各國現時正於5G技術的成果下，延續6G技術發展。不少科幻電影演示過的全息影像交流方式、網絡通訊「空天海地一體化」等情節，似乎指日可待。

有港大學者指出，展望6G技術與應用，除了有助推進醫療保健及交通等領域科研，還有望改善近期大熱的ChatGPT類人工智能（AI）聊天機械人的表現，釋放應用潛力。

人工智能（AI）爭議持續發酵中，日前Elon Musk、蘋果聯合創辦人 Steve Wozniak等超過一千名AI和計算機科學領域的專家，共同簽署了一份公開信，呼籲所有AI實驗室暫停至少6 個月的訓練。微軟聯合創辦人、前世界首富Bill Gates近日也終於表態，認為暫停開發AI並不能真正解決問題。

曾自稱是加密貨幣狗狗幣（doge）教父的科技狂人馬斯克（Elon Musk）在星期二（4日）出手「加持」狗狗幣，將Twitter經典藍鳥Logo換走，以狗狗幣上的柴犬圖案取代，更令狗狗幣漲幅超過3成。原來，Elon Musk換走Twitter藍鳥Logo是為了兌現與Twitter用戶之間的承諾。

責任編輯：張寶燕

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