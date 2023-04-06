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【字節跳動】廣告商上月投放在TikTok的廣告開支增加11%　無懼美國潛在禁止TikTok的風險

股市 15:25 2023/04/06

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【字節跳動】廣告商上月投放在TikTok的廣告開支增加11%　無懼美國潛在禁止TikTok的風險

美國正尋求在國內禁止使用TikTok應用程式，但Sensor Tower數據顯示，廣告商無懼TikTok被美國制裁的風險，3月份投放在TikTok的廣告開支卻增加11%，當中的廣告客戶不乏跨國企業，包括百事可樂（美：PEI）、DoorDash、亞馬遜（美：AMZ）及蘋果（美：AAPL）。

外電指，雖然品牌均繼續在TikTok投放資源，但主要廣告中介如WPP旗下Group M及Omnicom均建議客戶減少在TikTok投資，因不少國家及監管機構都開始關注TikTok所引起的國家安全問題。

若美國禁TikTok　誰會是贏家？【下一頁】

廣告中介UM Worldwide首席媒體官Joshua Lowcock表示，不太可能一個行政命令會即時影響所有廣告商，即使有兩黨支持，立法過程也會受到拖延，營銷人員仍有足夠時間去計劃替代方案。

據悉，一間大型媒體機構曾敦促客戶在與TikTok簽合約中，使用不可抗力條款，又提醒要留意各種廣告位置的取消條款。

75%廣告商計劃增加對TikTok的廣告開支

TikTok行政總裁周受資上月出席美國國會聽證會，接受議員質詢。聽證會後，有對300家美國廣告商進行的調查顯示，75%廣告商計劃在未來12個月增加對TikTok的廣告開支。

不過，政治爭議下，部分品牌亦有後備方案，例如將部分廣告開支轉移至TikTok的競爭對手Meta及Google，為美國潛在禁止TikTok做好準備。

數碼廣告一直是TikTok全球收入的主要來源，去年TikTok透過廉價的廣告費去搶佔Meta及Google的市場佔有率，同時提供投資回報更高的新廣告模式。研究公司Insider Intelligence預期，TikTok今年收入約141.5億美元，按年增長約43%。

相關文章：【字節跳動】TikTok母企字節跳動據報去年收入增逾30%至5514億人幣　成立11年已與騰訊旗鼓相當

相關文章：【字節跳動】TikTok被英監管罰1.2億　指違規用兒童數據

編輯：陳韻妍

美股 網絡保安 科技戰 制裁 字節跳動 美國國會 廣告 抖音 媒體 Google
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