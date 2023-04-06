【券商點睇】創新藥去年增速近兩成 翰森製藥未來業績成長性強

中信證券表示 ，翰森製藥（03692）去年業績稍遜預期，主要受疫情影響疊加部分仿製藥集採報價執行所致。不過當中創新藥增速近20%，收入佔比超過53%，集採風險已完全釋放。考慮到公司的創新藥收入佔比較高，未來業績成長性較強，該行維持對其「買入」評級，目標價18元。翰森製藥周四（6日）收報 14.22元，升幅5.6%。

【同場加映】溫股知新：恒指四月料向好 中線關注兩因素

據業績，公司去年收入和淨利潤分別錄93.82億元人民幣（同下）、25.84億元，同比下跌5.56%及4.76%；去年公司創新藥收入50.06億元，佔總收入的53.4%，相比於2021年的42.3%和去年上半年的52.3%，其收入佔比持續提升。展望2024及2025年，創新藥兩年收入佔比有望分別達60%及80%。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行指，公司第五批和第七批集採對公司2022年業績產生一定影響，但創新藥的持續放量已經抵消了集採的方面影響，集採風險已完全釋放。隨著仿製藥比重的逐漸減低，該行預計2024年之後公司仿製藥收入將基本保持穩定。 另外公司的創新藥阿美替尼在英國和歐洲上市申請獲受理，有望走出公司創新藥出海第一步。

【同場加映】青姐話：靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：鄭昊彤