數據低迷衰退憂慮再起　景氣改善中國消費旺盛

本週美國數據相繼低開，景氣調查及就業前瞻數據均弱於預期，投資者對衰退憂慮再度加劇，美債息大幅下挫，10年期債息跌至7個月低位3.26%，利率交易員認為聯儲局年底前勢將轉向啟動減息周期。筆者認為，美國銀行業動蕩將帶來信貸緊縮效應，企業裁員潮將至，消費市場情緒將會惡化，美國經濟踏入衰退似乎已無可避免，數據正式確認轉弱後，聯儲局將順理成章改變鷹派立場，以阻止經濟陷入嚴重衰退。

中國數據繼續支持重開預期，儘管製造業PMI略為走低，服務業PMI卻跳升至十多年高位，顯示經濟重開下消費市道旺盛。事實上，中國放棄動態清零政策後持續開放，國內亦未有出現新型病毒變種的威脅，社會經濟復常步伐穩定，民眾不再憂慮突然如來的封控和染疫風險，開始放心進行消費活動及旅遊。儘管外貿需求疲弱將限制經濟增長，國內消費反彈將有力支持復甦。在此背景下，近日人民幣走勢穩定，即使之前外圍市場風高浪急，亦未見有外資大舉流出中國投資市場，資金流方面將為人民幣匯價帶來支持。

責任編輯︰梁浩碩