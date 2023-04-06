【大行報告】摩通：銷售、盈利及估值均已見底 中國海外發展今年有望恢復增長

摩根大通認為，中國海外發展（00688）的銷售、盈利及估值均已見底，有望在今年恢復增長。同時在開發商之中，公司提出今年官方銷售目標按年升20%，該行亦相信目標可實現，重申對其目標價26元，維持「增持」評級。中國海外周四（6日）收報20元，跌幅0.2%。





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摩通指出，中國海外管理層指引今年收入按年達雙位數升幅，而純利錄得穩定增長；該行預料，公司今年核心淨利潤將會反彈。

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該行亦指，雖然公司今年收入增長或按年升逾10%，但仍料利潤率會溫和承壓，故預測今年淨利潤按年升5%，並在明年及2025年逐漸加速。

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記者：鄭昊彤