▲ 【大行報告】大華繼顯：4月股市料向好 阿里、安踏等加至「買入名單」 惟三原因看淡微盟

大華繼顯表示，MSCI中國指數在3月上升4.5%，受惠市場預期中國經濟在4月持續好轉，相信中國股市會向好發展，因此加入阿里巴巴 （09988） 、安踏 （02020） 、比亞迪 （01211） 、中海外 （00688） 、騰訊 （00700） 、攜程 （09961） 為「買入名單」，而微盟 （02013） 則列入「沽售名單」。

該行指，阿里巴巴為電商行業的首選，既因對公司將六大業務重組感樂觀，又因其電商平台自2月初錄得回升，相信現錄虧損的業務會加快轉正，並帶動價值向上的動力，維持「買入」評級，予目標價151元。

相反，微盟卻遭列入「沽售名單」，公司去年下半年表現令人失望，而公司今年預計訂閱解決方案收入按年增20%，毛利率僅按年輕鬆好轉，而今年上半年料淨虧損3億元人民幣，高於下半年公司的小額虧損或轉盈。整體而言，該行憂慮微盟今年的競爭環境、近期中小企的復甦進度、公司定價能力，因此，將公司由「持有」降至「沽售」評級，目標價為3.6元。

與此同時，該行又表示，將從「買入名單」之中的百度 （09888） 及「沽售名單」內的中升 （00881） 先行獲利，而招行 （03968） 、潤燃 （01193） 、潤地 （01109） 、保誠 （02378） 、舜宇 （02382） 、小鵬汽車 （09868） 則止蝕離場。

買入名單 股份 目標價 潛在變動空間 阿里巴巴 （09988） 151元 +54.8% 安踏 （02020） 134元 +21.7% 比亞迪 （01211） 590元 +160.8% 中海外 （00688） 27.14元 +35.3% 潤啤 （00291） 77元 +19.1% 騰訊 （00700） 435元 +13.1% 攜程 （09961） 453元 +54.5% 領展 （00823） 61.71元 +21.7% 海螺水泥 （00914） 33.8元 +28.5% 沽售名單 微盟 （02013） 3.6元 -25.3% 東方海外 （00316） 140.5元 -5.7%

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編輯：姚卓然