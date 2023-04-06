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【大行報告】去年第四季表現屬國有銀行中最差 摩通下調郵儲銀行至「中性」

股樓投資 16:25 2023/04/06

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摩根大通表示，郵儲銀行（01658）去年第四季純利按年跌2%，屬國有銀行之中表現最差，並低過該行及市場預期13%。該行將其投資評級由「增持」降至「中性」，又分別下調今明兩年的撥備前利潤預測8%及9%，對其純利預測下調3%及4%，目標價由6.1元下調至5.4元。郵儲銀行周四（6日）收報4.74元。

 

【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

 

郵儲銀行去年第四季撥備前利潤按年跌31.5%，主要受非利息收入下跌及營運開支上升影響。該行認為，隨著風險加權資產快速增長，預期郵儲銀行將於2025或2026年再次發行新股，而這將限制股本回報率的擴張空間。

 

延伸閱讀：一文看清美團小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

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短期而言，由於郵儲銀行的按揭貸款重新定價集中在1月1日，且按揭貸款敞口在內銀中最高，該行估計其今年首季淨息差存在下行風險。


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記者：鄭昊彤

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港股 郵儲銀行（01658） 大行報告

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