【金光閃閃】金價企穩2000美元 金礦股受追捧 紫金 山東黃金升逾5％

美國2月職位空缺數跌破1,000萬，創下2021年5月以來最低，美國加息周期見頂預期進一步升溫，此消息帶動金價一度升至每盎司2,047美元，之後高位略見回吐，今日（6日）中午最新報2,030美元，距離2020年歷史高位2,069美元不遠。

金價上升，帶動一眾金礦股上升，截至今日3時，中國黃金國際（02099）報35.4元，升15.7%，表現最突出；山東黃金（01787）報16.82元，升6.6%；紫金礦業（02899）報13.52元，升5.3%；招金礦業（01818）報12.62元，升2.4%。

延伸閱讀：【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息 另推薦其中8股

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

金股ETF方面，SPDR金ETF（02840）報1,469元，升1.4%；價值黃金（03081）報48.2元，升1.5%。

美銀預期，在當前通脹居高不下、勞動市場減弱、流動性與信用緊縮的背景下，金價突破多頭型態，有望維持去年第4季開始的上漲趨勢。該行預期金價在第二季有望創新高，預測可升至2,391至2,543美元之間。

花旗分析團隊則估計，國際金價可望升到2,300美元。瑞銀認為，金價會在明年初突破歷史高點，上試每盎司2,200美元。

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明