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【金光閃閃】金價企穩2000美元 金礦股受追捧 紫金 山東黃金升逾5％

股樓投資 15:54 2023/04/06

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美國2月職位空缺數跌破1,000萬，創下2021年5月以來最低，美國加息周期見頂預期進一步升溫，此消息帶動金價一度升至每盎司2,047美元，之後高位略見回吐，今日（6日）中午最新報2,030美元，距離2020年歷史高位2,069美元不遠。

金價上升，帶動一眾金礦股上升，截至今日3時，中國黃金國際（02099）報35.4元，升15.7%，表現最突出；山東黃金（01787）報16.82元，升6.6%；紫金礦業（02899）報13.52元，升5.3%；招金礦業（01818）報12.62元，升2.4%。

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金股ETF方面，SPDR金ETF（02840）報1,469元，升1.4%；價值黃金（03081）報48.2元，升1.5%。

美銀預期，在當前通脹居高不下、勞動市場減弱、流動性與信用緊縮的背景下，金價突破多頭型態，有望維持去年第4季開始的上漲趨勢。該行預期金價在第二季有望創新高，預測可升至2,391至2,543美元之間。

花旗分析團隊則估計，國際金價可望升到2,300美元。瑞銀認為，金價會在明年初突破歷史高點，上試每盎司2,200美元。

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記者：李兆明

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