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【ChatGPT】澳洲官員為聲譽擬控告ChatGPT開發商OpenAI　或成首宗與AI文本生成相關的訴訟案

新經濟追蹤 15:49 2023/04/06

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【ChatGPT】澳洲官員為聲譽擬控告ChatGPT開發商OpenAI　或成首宗與AI文本生成相關的訴訟案

聊天機器人ChatGpt掀起人工智能（AI）熱潮，不過，AI文本生成或迎來首宗訴訟案。外電報道，澳洲赫本郡（Shire of Hepburn）官員Brian Hood因不滿ChatGpt提供錯誤資料，虛假指控其曾因賄賂入獄服刑，警告並擬控告其開發商 OpenAI誹謗，若最終成事，將迎來全球首宗與AI文本生成相關的訴訟案件。

報道指，Brian Hood於去年11月當選赫本郡官員，但他被告知ChatGPT錯誤地將他列為外國賄賂醜聞中的有罪方，並擔心聲譽因此受損。其代表律師指，Brian Hood在2000年代初期曾受僱於澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）旗下子企Note Printing Australia，但他沒有被指控犯罪，相反，他曾向當局舉報揭發貨幣印刷合同行賄案。

要求OpenAI在28日內修復問題

代表律師續指，Brian Hood是民選官員，聲譽至關重要，倘若社區民眾接觸不實資料，將對其聲譽產生一定影響，他已於3月21日向OpenAI發出律師函，要求在28日內修復問題，否則或面臨誹謗訴訟。

報道又引述Brian Hood代表律師事務所Gordon Legal的合夥人James Naughton指，這有可能成為誹謗罪應用於人工智能（AI）及資訊科技（IT）文本生成領域的里程碑。

據了解，澳洲誹謗案的賠付金額上限為40萬澳元，惟報道指，由於誹謗性言論的性質相當嚴重，Brian Hood或索賠超過20萬澳元。

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