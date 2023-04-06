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阿姆斯特丹發起網上活動 勸一國遊客勿到訪

環球社會熱點 15:27 2023/04/06

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正當各地紛紛出招吸引遊客到訪之際，荷蘭阿姆斯特丹卻逆行其道。阿姆斯特丹當局上周表示，本月時在英國發起一項網上活動，旨在阻止將造成滋擾的英國旅客到訪，並表明活動針對現年18至35歲的英國男性。

荷蘭火車出軌起火 1死多人重傷 【下一頁】

當局表示，名為「遠離」（Stay Away）的活動旨在針對於網上搜尋「阿姆斯特丹單身派對」（stag party Amsterdam）、「阿姆斯特丹蒲吧黨」（pub crawl Amsterdam）或「阿姆斯特丹廉價酒店」（cheap hotel Amsterdam）的旅客，並向他們展示警告廣告，內容講述酗酒及吸毒過量的後果。

其中一條影片警告指，到阿姆斯特丹渡過一個凌亂的夜晚加喝醉，將會被罰款140歐元（約1,198港元），其後再配以一名年輕人被戴上手銬的鏡頭。另一段影片則展示一名男子被擔架抬走的情景，配文指是到阿姆斯特丹吸食大麻過量即等同住院。

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數據統計網站Statista數據顯示，2020年期間有36萬名英國過夜旅客到訪。2021年時亦錄得有175萬國際旅客，和110萬國內遊客到訪。阿姆斯特丹當局表示，「遠離」活動宣傳是打擊過度旅遊，及吸引不同類型遊客的措施之一，將在今年針對來自荷蘭等其他歐盟國家擴大規模宣傳。

阿姆斯特丹副市長Sofyan Mbarki表示，當局會在未來數年更加努力，讓當地旅遊業變成一個可持續發展的行業。他強調阿姆斯特丹是一個大都市，為保持城市宜居，在保留活力的同時設立限制，是禁止不負責任的增長。

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責任編輯：李俊儀

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