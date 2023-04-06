▲ 【油價走勢】OPEC+減產或推高油價至100美元 哪些國家最受衝擊？

石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯日前宣布日均減產116萬桶，不少分析員預期減產行動會將油價推高至每桶100美元。市場估計，OPEC+減產變相向所有原油進口國徵稅，對於倚賴進口原因的國家打擊最大，預期印度、日本及南韓最受影響。

印度是全球第三大原油消耗國，自西方對俄羅斯原油實施制裁以來，便一直以折扣價進口俄油，但當地煤價及氣價持續上升已對經濟造成打擊，假若油價繼續上升，相信將會損害印度經濟增長。據印度政府數據顯示，印度2月份進口原油按年增長8.5%。

日本約80%至90%原油來自中東

原油是日本最主要的能源，佔當地總能源供應40%，基於日本本地沒有能源生產，故此嚴重倚賴原油進口，當中大約80%至90%來自中東地區。同樣，原油也是南韓重要的能源供應，對進口能源倚賴度逾75%。

新興市場方面，市場估計，阿根廷、土耳其、南非、巴基斯坦及斯里蘭卡均受高油價的打擊較大，這些國家的外匯儲備較小，或同時受到強美元及高油價雙重打擊。

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編輯：陳韻妍