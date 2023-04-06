  • 28°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【油價走勢】OPEC+減產或推高油價至100美元　哪些國家最受衝擊？

宏觀解讀 14:29 2023/04/06

分享：

分享：

【油價走勢】OPEC+減產或推高油價至100美元　哪些國家最受衝擊？

石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯日前宣布日均減產116萬桶，不少分析員預期減產行動會將油價推高至每桶100美元。市場估計，OPEC+減產變相向所有原油進口國徵稅，對於倚賴進口原因的國家打擊最大，預期印度、日本及南韓最受影響。

印度是全球第三大原油消耗國，自西方對俄羅斯原油實施制裁以來，便一直以折扣價進口俄油，但當地煤價及氣價持續上升已對經濟造成打擊，假若油價繼續上升，相信將會損害印度經濟增長。據印度政府數據顯示，印度2月份進口原油按年增長8.5%。

日本約80%至90%原油來自中東

原油是日本最主要的能源，佔當地總能源供應40%，基於日本本地沒有能源生產，故此嚴重倚賴原油進口，當中大約80%至90%來自中東地區。同樣，原油也是南韓重要的能源供應，對進口能源倚賴度逾75%。

新興市場方面，市場估計，阿根廷、土耳其、南非、巴基斯坦及斯里蘭卡均受高油價的打擊較大，這些國家的外匯儲備較小，或同時受到強美元及高油價雙重打擊。

相關文章：【油價走勢】高盛：油組及俄羅斯意外減產勢推高產油利潤　調升布蘭特期油今明兩年油價預測

相關文章：【國際油價】國際能源組織：中國經濟重啟恢復程度成疑　為原油市場短期最大不確定性　

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 期貨 能源供應 石油 石油輸出國組織 巴基斯坦 阿根廷 美元 斯里蘭卡 南非
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】中芯續升9%破頂　金股造好　復活長假前、恒指午後初段跌百點（不斷更新）

下一篇文章

【大行報告｜濠賭股】大華繼顯：上調澳門全年賭收預測至1340億元　偏好一濠賭股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【港股市況】中芯續升9%破頂　金股造好　復活長假前、恒指午後初段跌百點（不斷更新）
【港股市況】中芯續升9%破頂　金股造好　復活長假前、恒指午後初段跌百點（不斷更新）
【恒指ADR】中概股指數再跌3%　騰訊ADR低港1%（不斷更新）
【恒指ADR】中概股指數再跌3%　騰訊ADR低港1%（不斷更新）
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【美股期貨】美衰退憂慮增　道指期貨跌53點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美衰退憂慮增　道指期貨跌53點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【加密貨幣】矽谷精英突遭暗殺　Cash App創辦人Bob Lee終年43歲
【加密貨幣】矽谷精英突遭暗殺　Cash App創辦人Bob Lee終年43歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款