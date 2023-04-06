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當年5萬蚊買美孚新邨兩房　現843萬售　帳面大升逾167倍

股樓投資 14:46 2023/04/06

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利嘉閣地產郭永峰表示，美孚新邨二期百老匯街28號低層D室，實用面積約733方呎，屬原裝一手兩房連儲物房，向東南，外望公園翠綠景。單位原叫價約860萬元放售，本月初獲買家洽購，雙方議價後，終以843萬元易手，先後累減約17萬元，折合實用面積呎價為11,501元。

據了解，原業主早在1972年，以5萬元買入一手單位，持貨約51年，帳面獲利約838萬元，物業期內升值高達167.6倍。屋苑本月暫錄約5宗二手成交，現時有約608個放盤，入場費由550萬元起。

延伸閲讀【單位直擊】為照顧家人 同區三房業主租出自住單位 轉租海之戀四房 增加生活空間【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 美孚新邨 利嘉閣 二手市場

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