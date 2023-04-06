當年5萬蚊買美孚新邨兩房　現843萬售　帳面大升逾167倍

利嘉閣地產郭永峰表示，美孚新邨二期百老匯街28號低層D室，實用面積約733方呎，屬原裝一手兩房連儲物房，向東南，外望公園翠綠景。單位原叫價約860萬元放售，本月初獲買家洽購，雙方議價後，終以843萬元易手，先後累減約17萬元，折合實用面積呎價為11,501元。



據了解，原業主早在1972年，以5萬元買入一手單位，持貨約51年，帳面獲利約838萬元，物業期內升值高達167.6倍。屋苑本月暫錄約5宗二手成交，現時有約608個放盤，入場費由550萬元起。

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