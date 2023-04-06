【機迷熱話】累積2,500萬宗投訴！　任天堂擴展歐洲Joy-Con免費維修

▲ 任天堂近日終於將Joy-Con手掣免費維修服務擴展至歐洲經濟區（EEA）、英國和瑞士。

Joy-Con手掣飄移問題多年來未有解決，早前甚至有用戶向任天堂發起集體訴訟。根據歐盟委員會公布數據，截至2021年1月已累積收到超過2,500萬宗投訴，與任天堂Joy-Con手掣異常問題有關。任天堂近日終於將Joy-Con手掣免費維修服務擴展至歐洲經濟區（EEA）、英國和瑞士。

不少Switch用戶使用Joy-Con一段時間後，都曾遇到在沒有接觸下自動觸發的飄移問題，現時亦未能夠根治問題。而歐盟委員會收到的投訴中，除了飄移情況，還有操作毫無反應。

任天堂早前已針對美國境內銷售的Joy-Con控制器提供免費維修，是次將與歐盟委員會達成協議之外，還有與英國、瑞士等地區監管機構達成協議，同時免費維修Joy-Con控制器異常問題。

減不必要電子廢棄物

其中，歐盟委員會與任天堂達成協議，是由希臘發展與投資部，連同德國聯邦環境、自然保育、核安全及消費者保護部主導達成，認為任天堂應該免費協助消費者維修、更換有問題的Joy-Con控制器，避免形成不必要的電子廢棄物大量產生。

據英國任天堂客服網站最新內容顯示，只要Joy-Con出現飄移問題，都可以送去進行免費維修，不論磨損或任何原因，任天堂不會向玩家收取任何維修費用。

責任編輯：張寶燕

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