克林頓後悔推動烏棄核武 或能免俄入侵

美國前總統克林頓（Bill Clinton）日前受訪透露，對當年說服烏克蘭放棄核武感後悔，認為若烏克蘭仍為核武擁有國，可能可以避免遭俄羅斯入侵。

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愛爾蘭媒體RTE周二（4日）報道中，克林頓透露自感後悔1994年協調烏克蘭棄核武，對烏國領土受威脅有責任。他認為烏克蘭仍然有核武，相信俄羅斯不會在2014年及2022年發動攻擊。

克林頓稱知道俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不支持，前總統葉利欽（Boris Yeltsin）當年承諾永不干預烏克蘭領土。

克林頓指烏克蘭當年因憂慮俄羅斯的潛在擴張，一直未肯放棄核武。葉利欽當年便承諾永不干預烏國領土，作為烏克蘭放棄擁核條件之一。

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克林頓認為普京早已預視，烏克蘭棄核後會持續衰弱，才策劃在2014年對克里米亞（Crimea）出手。克林頓對烏克蘭的狀況感到可惜，因為烏克蘭十分重要。

杜克大學助理教授兼美俄關係專家米爾斯（Simon Miles）認同，烏克蘭擁核可能阻止俄羅斯兩度入侵。但他指出，美國當年更希望完成去核化。

米爾斯指美國希望解決核武數量增加及保障核武安全問題，成為美方去核化政策一大重心。其時，烏克蘭及哈薩克（Kazakhstan）等國擁有大量核武，但經濟狀況未足以他們應付核武的高昂開支。

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責任編輯：吳漢培