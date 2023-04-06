  • 28°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

克林頓後悔推動烏棄核武 或能免俄入侵

環球政治 14:40 2023/04/06

分享：

分享：

美國前總統克林頓（Bill Clinton）日前受訪透露，對當年說服烏克蘭放棄核武感後悔，認為若烏克蘭仍為核武擁有國，可能可以避免遭俄羅斯入侵。

【俄烏戰爭】普京表明不打算自我孤立 批美歐促成危機 【下一頁】

愛爾蘭媒體RTE周二（4日）報道中，克林頓透露自感後悔1994年協調烏克蘭棄核武，對烏國領土受威脅有責任。他認為烏克蘭仍然有核武，相信俄羅斯不會在2014年及2022年發動攻擊。

克林頓稱知道俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不支持，前總統葉利欽（Boris Yeltsin）當年承諾永不干預烏克蘭領土。

克林頓指烏克蘭當年因憂慮俄羅斯的潛在擴張，一直未肯放棄核武。葉利欽當年便承諾永不干預烏國領土，作為烏克蘭放棄擁核條件之一。

俄羅斯石油照流入歐洲 先出口印度 【下一頁】

克林頓認為普京早已預視，烏克蘭棄核後會持續衰弱，才策劃在2014年對克里米亞（Crimea）出手。克林頓對烏克蘭的狀況感到可惜，因為烏克蘭十分重要。

杜克大學助理教授兼美俄關係專家米爾斯（Simon Miles）認同，烏克蘭擁核可能阻止俄羅斯兩度入侵。但他指出，美國當年更希望完成去核化。

米爾斯指美國希望解決核武數量增加及保障核武安全問題，成為美方去核化政策一大重心。其時，烏克蘭及哈薩克（Kazakhstan）等國擁有大量核武，但經濟狀況未足以他們應付核武的高昂開支。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄遭炸死軍事博主曾參與頓巴斯戰爭 嫌普京太溫和
2023/04/04
俄遭炸死軍事博主曾參與頓巴斯戰爭 嫌普京太溫和
俄軍事博主遭炸死案 被捕26歲女子曾參與反戰集會
2023/04/04
俄軍事博主遭炸死案 被捕26歲女子曾參與反戰集會
俄羅斯據報沒收高官護照 防叛逃洩密
2023/04/04
俄羅斯據報沒收高官護照 防叛逃洩密
【俄烏戰爭】俄軍傳非戰鬥傷亡人員眾多 一事被指是主因
2023/04/03
【俄烏戰爭】俄軍傳非戰鬥傷亡人員眾多 一事被指是主因
芬蘭今加入北約成第31個成員國 俄加強西北軍力
2023/04/04
芬蘭今加入北約成第31個成員國 俄加強西北軍力

你可能感興趣

俄遭炸死軍事博主曾參與頓巴斯戰爭 嫌普京太溫和
17:00 2023/04/04
俄遭炸死軍事博主曾參與頓巴斯戰爭 嫌普京太溫和
俄軍事博主遭炸死案 被捕26歲女子曾參與反戰集會
14:06 2023/04/04
俄軍事博主遭炸死案 被捕26歲女子曾參與反戰集會
俄羅斯據報沒收高官護照 防叛逃洩密
16:02 2023/04/04
俄羅斯據報沒收高官護照 防叛逃洩密
地緣政治 軍事 克林頓 俄羅斯 核武 烏克蘭 戰爭 普京 克里米亞 美俄關係

上一篇文章

阿姆斯特丹發起網上活動 勸一國遊客勿到訪

下一篇文章

【英國王室】加冕典禮露台亮相限人 貫徹查理斯精簡原則
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭一周年】普京批美歐釀危機 波蘭料組戰機援助聯盟（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】普京批美歐釀危機 波蘭料組戰機援助聯盟（持續更新）
特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人
特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人
特朗普身家蒸發近55億 Truth Social大貶值拖累
特朗普身家蒸發近55億 Truth Social大貶值拖累
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
英新盤恐全數清拆 業主嘆如「被犧牲」
英新盤恐全數清拆 業主嘆如「被犧牲」
特朗普否認34項控罪 自稱他只有一罪名
特朗普否認34項控罪 自稱他只有一罪名
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款