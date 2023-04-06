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【英國王室】加冕典禮露台亮相限人 貫徹查理斯精簡原則

環球社會熱點 14:20 2023/04/06

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英王查理斯三世（King Charles III）加冕典禮將於下月6日舉行，英媒引述消息人士報道，屆時只有核心王室成員才能參與重點活動，在白金漢宮露台見民眾。消息人士指，查理斯決定展示想精簡王室的決心。

英國喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士 【下一頁】

《鏡報》亦指，加冕典禮將有閱兵環節。查理斯和王后卡米拉將從西敏寺（Westminster Abbey）出發，乘坐黃金馬車（Gold State coach）抵達白金漢宮，與隊伍一同參加遊行。王儲威廉王子（Prince William）夫婦將會帶同其3名子女，一齊現身。

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王室內部人士指，哈里王子（Prince Harry）夫婦尚未回覆邀請，未知兩人是否會出席典禮。但即使兩人出席，亦不會在露台現身，消息人士形容，有關兩人要求現身露台的傳言離譜（wide of the mark）。

至於現年63歲因捲入性侵醜聞的安德魯王子（Prince Andrew），預料亦不會和查理斯一同在露台現身，相反安妮公主（Princess Anne）和丈夫Tim Laurence則會陪伴左右。而幼弟愛德華王子（Prince Edward）夫婦亦會出席。

英政府免費派英王查理斯照片 料耗近8000萬公帑 【下一頁】

報道引述熟悉加冕典禮安排的消息人士報道，查理斯非常清楚希望何人將可代表王室，幾乎沒有商量餘地。據指你強調是次為國家場合，而非家庭聚會，只有核心成員在場是正確決定。

據報查理斯亦堅持，部分英女王生前信任的家庭成員及工作人員亦會出席典禮，包括現年87歲的堂親肯特公爵愛德華王子（Prince Edward, Duke of Kent）及其妹妹、現年86歲的雅麗珊郡主（Princess Alexandra）。但兩人將視乎身體狀況，決定是否在露台現身。

消息人士指，肯特公爵等人將會因退休遠離公眾視野，核心王室將進一步精簡。查理斯是次邀請他們現身露台，是作為對他們最後的感謝，亦是認可他們多年來支持英女王。

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責任編輯：李俊儀

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