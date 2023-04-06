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俄羅斯石油照流入歐洲 先出口印度

環球社會熱點 13:21 2023/04/06

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歐洲各國因俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，已於去年底及今年初陸續禁止入口俄羅斯石油。但有數據指出，俄羅斯石油經由印度轉口至歐洲，而且數量有明顯升幅。

印度或延長燃油出口限制 料影響俄油入口 【下一頁】

歐洲在戰前從印度平均每日進口15.4萬桶柴油及飛機燃料，但能源分析公司Kpler的數據指出，自今年2月5日歐盟禁止俄油產品入口後，歐洲從印度進口相關油產品數量急增至每日20萬桶。

英國能源分析公司Vortexa及Kpler數據指出，歐洲由印度進口柴油在上財政年度增加12%，至每日15萬至16.7萬桶。數量佔印度總出口約30%，比前一財政年度21至24%上升，主要買家為法國﹑荷蘭﹑比利時及土耳其。

阿聯酋增俄油接收量 疑助避西方制裁 【下一頁】

數據顯示，印度3月由進口俄羅斯原油已錄得連續7個月增長，使俄羅斯首次超越伊拉克，成為印度最大原油輸入國。因運輸成本高昂緣故，印度過往較少進口俄原油，但2022至23財政年度，達每日97至98.1萬桶。

印度煉油廠主要入口俄羅斯旗艦級烏拉爾原油（Urals），數據指其他等級俄羅斯原油亦有進口至印度。俄羅斯能源巨頭Rosneft Oil與印度最大煉油廠國營石油公司Indian Oil Corp上月底同意，持續增加及多元化出口至印度的原油。

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責任編輯：吳漢培

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