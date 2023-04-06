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【美團 3690】美團正辦送遞員簡介會 最快5月攻港 將以新品牌示人

股樓投資 15:23 2023/04/06

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美團（03690）攻港計劃進行得如火如荼。有報道指，美團計劃今年上半年內在港推出外賣服務，有關業務將獨立於美團，並以全新外賣品牌發展，針對本港用戶，量身定製產品設計及服務內容。股價連跌3日，今早（6日）低開2.2%後，跌幅反覆收窄，最新報133.2元，跌0.5%，成交額31.7億元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

報道又指，美團要求駕車送餐送遞員的行車證不能在5月15日之前到期，因而外界預料，可能於5月中開始在本港營運。美團於社交媒體上發文，正邀請首批送遞員參加簡介會，包括介紹最新版本的送遞員應用程式、送遞員服務費及獎勵計劃，初步提供廣東話、普通話及英語共8場簡介會，每場人數上限60至100人，目前預約已全數爆滿，而前日（4日）已舉辦了首場送遞員簡介會。

【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%【見下頁

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上月美團創辦人王興表示，因香港與內地的文化、餐飲習慣相似，所以適合進行市場探索，為業務國際化的第一個嘗試，因此美團將很快於香港推出全新品牌。他相信，成功關鍵是了解本地市場及營運能力。

同場加映﹕【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

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記者：郭秀慧

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