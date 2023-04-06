【數碼詐騙】疫下數碼詐騙增8成　本港物流業升幅最高

信貸機構環聯今（6日）公布的 2023 年全渠道詐騙狀況報告發現，雖然數碼詐騙交易比率已回復至接近疫情前水平，但整體數量於2022年有持續上升趨勢。報告結合環聯之全球情報網絡，以及一項在18個國家和地區特別委託進行之消費者調查。

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報告顯示在2022年全球數碼交易當中，有4.6%屬可疑詐騙交易，與2019年的比率相近。雖然數碼詐騙交易比率回復至2019年水平，但隨著數碼交易數量顯著增加，全球可疑數碼詐騙交易數量於2019年至2022年期間大幅上升80%。

香港方面，2022年數碼交易當中，有17.5%屬可疑詐騙交易，比率為報告所及國家和地區當中最高。與2019年疫情前相比，源自香港的可疑數碼詐騙交易數量增加了18%，與全球的上升趨勢一致。

物流可疑數碼詐騙升219%

2022年期間，全球博彩業 (線上體育博彩、撲克等) 及零售業所錄得的可疑數碼詐騙交易比率最高，分別為7.5%和7.2%。其次為電子遊戲 (5.4%)、金融服務 (4.2%) 及虛擬社區 (即約會網站及網上論壇 (4.0%)。

至於源自香港的數碼交易，物流業的可疑數碼詐騙交易比率升幅最高，於2019年至2022年期間上升219%。保險及虛擬社區行業的可疑數碼詐騙交易比率亦顯著上升，同期分別增加204%及131%。

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責任編輯：歐陽佩

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