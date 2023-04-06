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【科網股】匯量科技：Mintegral平台首季收入按年升13%

股市 12:50 2023/04/06

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【科網股】匯量科技：Mintegral平台首季收入按年升13%

匯量科技 （01860） 第一季度Mintegral平台在2023年一季度錄得收入2.26億美金，按年增長13%，按月增長5.1%。

匯量科技表示，這一方面得益於廣告主對高性價比、優質流量的需求不減；另一方面得益於Mintegral平台算法能力的提升和休閒遊戲以外的新垂類的拓展。

收入構成方面，公司仍然維持著輕度遊戲的領先地位，2023年第一季度錄得收入1.17億美金，佔Mintegral總收入的52.0%。中重度遊戲進一步發力，錄得收入6450萬美金，佔Mintegral總收入的28.5%，較2022年四季度的23.4%大增5.1個百分點。非遊戲垂類則維持較為穩定的態勢，錄得收入4400萬美金。

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編輯：姚卓然

 

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