▲ 【大行報告｜濠賭股】大華繼顯：上調澳門全年賭收預測至1340億元 偏好一濠賭股

今年3月澳門賭收按年升2.5倍至127.4億元，為疫情後新高。券商大華繼顯發表報告指，雖然澳門整體客流量尚未完全恢復至疫前水平，惟預計在旅遊接待力增加後，預料訪澳遊客數量有望進一步提升，上調全年博彩毛收入（GGR）預測至1340億元，達2019年46%的水平。

不過，大華繼顯指，博彩區仍受到酒店客房容量不足的影響。該行在復活節長假期前的周末參訪數間賭場，發現較新開業的賭場相較冷清，而較舊的賭場則較熱鬧，又指由於國際航班尚未完全恢復，外國人專用區域的賭客數量仍較少。

行業估值上行空間有限 首選金沙中國

大華繼顯認為，由於賭企承諾投入非賭博投資以及貴賓廳表現日漸失色，濠賭行業的估值上行空間有限。不過，該行首選金沙中國 （01928） ，目標價上調由31.5元升至35元，相當於企業價值倍數（EV/EBITDA）為14.7倍，相信金沙中國擁有足夠能力去應對澳門旅遊業大規模復甦。

另外，該行又上調銀河娛樂 （00027） 目標價由51.1元升至55.6元，維持評級「持有」，指銀河可憑著其中高端定位，享受博彩業由高端業務所帶動復甦的紅利。

該行指，倘若下列條件得以解決，博彩業的復甦力度有望增加，包括提升澳門的旅遊接待力，尤其是運輸服務等領域的能力（國際航班的頻率和渡輪/巴士）和招待服務；全部恢復自華的旅遊申請；及向旅客提供額外的旅遊獎勵，如為從香港訪澳的外國人提供補貼計劃。

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

相關文章：

【濠賭股】銀娛彈高近3% 澳門3月賭收按年大升2.5倍至127億澳門元 創逾3年高

【澳門濠賭】銀娛跌2% 澳門據報人手短缺致關閉千間酒店客房 部分五星級酒店客房供應少於五成

【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底

記者：伍鍵文