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【行業點睇】房地產最艱難時刻已過去？ 內房高層齊唱樓市穩中向好

股樓投資 12:29 2023/04/06

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內地媒體梳理多家內房業績的發布會內容，內房高層們一致認為，最艱難的時刻已經過去，當前市場在溫和恢復中，但並非所有城市都在同步回暖。雖然3月成交量略有下滑，但仍好於去年同期。對於今年的市場趨勢，多家內房高層表示謹慎樂觀，並指市場面臨不小的壓力，可能還會出現波動，若政策持續發力，銷售最快或第二季企穩。

【同場加映】溫股知新：恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

對於當前的市場形勢，碧桂園（02007）執行董事及總裁莫斌表示，最難的時候肯定是過去了，而且可以看到市場的預期和信心都在恢復之中。而龍湖集團（00960）執行董事兼高級副總裁張旭忠也表示，2月重點城市整體到訪量、成交量都在逐步提升。但是，居民和消費信心還需要一段時間恢復，一綫城市和杭州、成都、武漢、西安等重點二綫城市市場比較穩定，非重點城市繼續在承壓。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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對於3月成交回落的現象，華潤置地（01109）首席運營官張大為認為，雖然3月到訪和成交略有下滑，惟依然保持回暖趨勢，房地產回暖主要表現在一二綫熱點城市，其他二線城市還處於止跌的平緩復甦階段，目前大部分三四綫城市反彈迹象不明顯。對於全年的判斷，美的置業（03990）、越秀地產（00123）等高層持樂觀態度。越秀地產董事長林昭遠表示，在政策的助力下，公司對今年整體市場的預判是「穩中向好」。

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責任編輯：林衛

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美的置業（03990） 龍湖集團（00960） 越秀地產（00123） 碧桂園（02007） 港股 中國
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