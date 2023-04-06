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【券商點睇】今年消費電子業務難發力 比亞迪電子增量來自戶用儲能

股樓投資 12:27 2023/04/06

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開源證券指出，基於北美大客戶業務盈利能力低於預期，分別將2023至2024年純利預測由29億元（人民幣，下同）、40億元下調至25億元、34億元，並新增2025年純利預測為43億元，當前股價對應2023至2025年預測市盈率分別為19.5倍、14.2倍及11.1倍。公司傳統消費電子業務利潤微薄，未來靠汽車電子、戶用儲能業務驅動利潤增長，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
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公司2022全年收入1,072億元，對應按年增長20%，基本符合預期，主要受益於北美大客戶份額提升、新能源汽車及新型智能產品業務增長；全年毛利率降至5.92%，主要因產能利用率受壓，對應淨利率亦滑至1.7%，整體純利按年下滑20%至18.6億元。其中，去年第四季純利較上一季微升至6.2億元，主要因汽車電子及戶用儲能業務放量、以及口罩利潤增量。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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展望2023年公司業務結構積極調整，該行預計消費電子業務利潤難有明顯改善，公司整體利潤增量主要來自於汽車電子業務、戶用儲能業務。汽車電子業務方面，公司與比亞迪（01211）深度綁定，有望受益於母公司新能源汽車銷量增長、以及自身多元化產品綫拓展，單車價值量具備較大提升空間。考慮到2022年汽車電子新產品研發投入較大，2023年逐個產品規模化量產後有望驅動汽車電子業務利潤彈性。戶用儲能業務方面，基於電芯產能擴張帶來供給側保證、以及在手訂單情況。公司指引2023年戶儲業務有望翻倍，帶來利潤增量明顯。

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責任編輯：林衛

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市盈率 純利 買入 比亞迪電子（00285） 港股 中國
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