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【A股點睇】北向資金淨流入累達1800億 外資持續加倉A股

股樓投資 12:25 2023/04/06

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據《上海證券報》報道，截至周二（4日），自3月以來通過滬深股通流入A股的北向資金淨流入達332.7億元（人民幣，下同），累計1、2月分別1,412.9億元和92.58億元，今年外資掃A股的金額已超過1,800億元。由多隻海外中國股票基金的持倉披露顯示，今年2月貴州茅台（滬：600519）、平安銀行（深：000001）、寧德時代（深：300750）和中國中免（滬：601888）。

【同場加映】溫股知新：恒指四月料向好 中線關注兩因素

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晨星數據顯示，摩根旗下「中國A股機遇」基金在2月繼續大舉加倉貴州茅台，加倉幅度高達71.97%。同時，基金對金山辦公（滬：688111）、萬華化學（滬：600309）和平安銀行的增持幅度分別為8.42%、4.75%和3.86%。安本標準中國A股股票基金則大幅增持了寧德時代、中國中免，截至2月底，兩股的加倉幅度分別為14.33%、16.22%。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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該報道引述富達基金股票部副總監周文群認為，2023年無論是A股還是港股都有受益於經濟復甦的投資機會，與海外主流市場不同，在貨幣政策和財政政策方面，中國還有很多可以使用的工具，更加關注與經濟復甦相關的順周期板塊，包括消費、建材、工業等。瑞銀財富管理表示，今年底前，預估MSCI中國指數有20%左右的上行空間，看好消費品、工業、材料、交通運輸和數字經濟板塊。

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責任編輯：林衛

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外資 中國中免（滬：601888） 貴州茅台（滬：600519） 萬華化學（滬：600309） 平安銀行（深：000001） A股 中國

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