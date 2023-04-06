  • 27°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】花旗將恒指6月目標價押後3個月才達成　偏好4大行業（附首選股目標價）

股市 12:15 2023/04/06

分享：

分享：

【大行報告】花旗將恒指6月目標價押後3個月才達成　偏好4大行業

中國經濟疫後逐漸復甦，花旗指，中國經濟有明顯復甦跡象，但復甦勢頭卻弱於預期，因此將恒指原訂於6月的目標價24000點押後3個月，變成9月的目標價，該行偏好互聯網、消費、交通運輸及醫療保健行業。

該行認為，銀行危機令中國成為相對安全的「避風港」，因其經濟增長動力強勁，金融體系穩健，政策亦具規律，相信資金仍會繼續流入內地，預期人民幣兌每美元會於6至12個月內升至6.6水平。

花旗上半年首選股目標價

    點擊圖片放大
    +4
    +3

預期今年首季業績仍然疲弱

花旗指，該行分析316家中資公司2022年業績，當中43%遜預期，只有22%勝預期，預期今年首季業績仍然疲弱，因疫後經濟復甦力度較預期緩慢，故此將恒指、滬深300指數及MSCI中國指數的6月目標價，押後至9月，預期恒指每股盈利按年增長21.6%。

「業績勝預期的行業大部分來自互聯網、科技、濠賭及非必需消費品，遜預期的則大多來自交通運輸、醫療保健、房地產及公用。」

花旗稱，對於2023年每股盈利增長，預期非必需消費品行業增長124.3%，公用股增長73.6%，但能源、綜合企業及工業則會錄得盈利下降，依次下降8.8%、9.6%及17.4%。

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？   富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

相關文章：【大行看法】摩根資管許長泰：美股仍要面對多種不確定性　短綫看好中港股市

相關文章：【大市看法】渣打梁振輝：港股50天線成關鍵　突破後可挑戰21000關

編輯：陳韻妍

港股 中國市場 花旗銀行 MSCI中國指數 中國指數 恒生指數 大行報告 公用股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介華虹半導體、山東黃金 　並分析受壓股美圖公司

下一篇文章

【瑞信危機】瑞士要求瑞信取消高層花紅　研究討回已發出花紅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國3月ISM服務業PMI51.2　低過預期　新訂單指數急跌
【美國經濟數據】美國3月ISM服務業PMI51.2　低過預期　新訂單指數急跌
【恒指ADR】中概股指數再跌3%　騰訊ADR低港1%（不斷更新）
【恒指ADR】中概股指數再跌3%　騰訊ADR低港1%（不斷更新）
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【美股期貨】美衰退憂慮增　道指期貨跌53點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美衰退憂慮增　道指期貨跌53點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【恒隆年報】陳啟宗：年輕人不抓緊內地機遇只是藉口　或許不配成功　
【恒隆年報】陳啟宗：年輕人不抓緊內地機遇只是藉口　或許不配成功　
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款