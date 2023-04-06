【大行報告】花旗將恒指6月目標價押後3個月才達成　偏好4大行業（附首選股目標價）

▲ 【大行報告】花旗將恒指6月目標價押後3個月才達成 偏好4大行業

中國經濟疫後逐漸復甦，花旗指，中國經濟有明顯復甦跡象，但復甦勢頭卻弱於預期，因此將恒指原訂於6月的目標價24000點押後3個月，變成9月的目標價，該行偏好互聯網、消費、交通運輸及醫療保健行業。

該行認為，銀行危機令中國成為相對安全的「避風港」，因其經濟增長動力強勁，金融體系穩健，政策亦具規律，相信資金仍會繼續流入內地，預期人民幣兌每美元會於6至12個月內升至6.6水平。

花旗上半年首選股目標價

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預期今年首季業績仍然疲弱

花旗指，該行分析316家中資公司2022年業績，當中43%遜預期，只有22%勝預期，預期今年首季業績仍然疲弱，因疫後經濟復甦力度較預期緩慢，故此將恒指、滬深300指數及MSCI中國指數的6月目標價，押後至9月，預期恒指每股盈利按年增長21.6%。

「業績勝預期的行業大部分來自互聯網、科技、濠賭及非必需消費品，遜預期的則大多來自交通運輸、醫療保健、房地產及公用。」

花旗稱，對於2023年每股盈利增長，預期非必需消費品行業增長124.3%，公用股增長73.6%，但能源、綜合企業及工業則會錄得盈利下降，依次下降8.8%、9.6%及17.4%。

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編輯：陳韻妍