▲ 【瑞信危機】瑞士要求瑞信取消高層花紅 研究討回已發出花紅

瑞銀集團（UBS）上月以30億瑞士法郎代價收購瑞信（Credit Suisse），瑞士聯邦委員會最新公布，已指示瑞信取消或減少所有高級管理層的未付花紅，並且檢查已支付的花紅是否可以追回。委員會表示，該決定將影響約1000名瑞信員工，他們將被剝奪約5000萬至6000萬瑞士法郎。

根據瑞士銀行業法，如果系統性重要銀行從聯邦基金獲得國家援助，聯邦委員會可以強制銀行採取措施限制花紅發放。瑞士政府雖然沒有直接國有化瑞信，但向瑞銀集團提供近2600億瑞士法郎的國家資金作擔保。

據瑞士當局指示，瑞信最高層的執行董事會成員將不可獲發2022年度花紅，次一級高層的花紅會被削半，再次一級員工也會被削4分之1花紅。瑞信最新年報顯示，瑞信去年5萬名員工的花紅池總額仍達6.35億瑞士法郎，較2021年度花紅池27.6億瑞士法郎縮水76%。

聯邦委員會補充說，瑞信還必須向當局報告是否有可能收回支付的花紅，並決定取消或減少最高三級管理層在與瑞銀合併完成之前累積的的紅利。

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編輯：麥德銘