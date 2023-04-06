英政府接駁船安置500難民 辛偉誠堅稱「慳到錢」

英國政府確認，將會安置部分前來尋求庇護的難民到一艘接駁船。首相辛偉誠（Rishi Sunak）強調，此舉有助節省安置難民開支。惟做法惹起人權組織及黨友批評。

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內政部確認，將把500名成年男性難民安置到多塞特郡（Dorset）的「Bibby Stockholm」接駁船。內政部指船上具備基本生活﹑住宿及醫療設施，而且較酒店安置費用便宜，未來可能有更多同類安排。

據悉船上共有222間單人套房，最多可容納約500人。丹麥政府原本亦有利用接駁船安置難民，內部環境被批評才改裝成現今狀況。接駁船現時在意大利，內政部指難民將在未來數月陸續入住。

辛偉誠強調，把難民安置在接駁船可以節省納稅人的金錢，直言現時政府每日用在難民酒店安置的支出已高達600萬英鎊（約5,861萬港元）。

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多塞特郡保守黨國會議員Richard Drax批評政府舉動，表明會訴諸法律途徑阻止接駁船在當地港口靠岸，明言決定未獲咨詢，當地亦缺乏接待難民的基建。

Richard Drax指船隻雖有保安及專人照顧，但他們可以隨時外出進入小鎮，產生安全疑慮。

不過，接駁船可容納的難民人數與英國現時安置在酒店的人數相比只是杯水車薪，當地估計高達5.1萬難民被安排在酒店暫住。

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責任編輯：吳漢培