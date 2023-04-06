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【全球經濟】IMF：中美緊張局勢損全球經濟　警告全球2%GDP面臨風險　

宏觀解讀 12:05 2023/04/06

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【全球經濟】IMF：中美緊張局勢損全球經濟　警告全球2%GDP面臨風險　

國際貨幣基金組織（IMF）警告稱，中美緊張局勢導致的的地緣政治分裂可能會損害全球經濟，外國直接投資和其他資本日益被導向結盟國陣營。

IMF在即將發布的世界經濟展望表示，其模型分析情境之一顯示，如果世界分裂成以美國和中國為中心的兩大陣營，而印度和印尼等一些國家中立，則全球產出可能在五年內下降1%，長期下降2%。這一投資風險展望為IMF自新冠疫情以來就中美地緣政治裂痕對全球經濟造成的損害，尤其是對貧窮國家，所發出的警告之一。

根據IMF分析，近幾年來這種轉變已經顯現，從2020年第二季度到去年第四季度，外國直接投資較疫情前下降近20%。該行指，企業和決策者愈來愈多地考慮把生產流程轉移到政治偏好一致的可信賴國家的戰略，以降低地緣政治緊張局勢對供應鏈的影響。

另外，IMF在另一份即將發布的全球金融穩定報告中警告，緊張局勢加劇可能引發跨境資金外流，威脅金融穩定。類似於美國和中國2016年以來這樣的分歧可能會導致雙邊跨境投資組合和銀行配置減少約15%

上述兩份報告的完整版均定於下周二IMF華盛頓春季會議時發布。

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編輯：姚卓然

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