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【金融併購】AGBA收購新加坡Sony Life Financial Advisers

股市 11:30 2023/04/06

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AGBA收購新加坡Sony Life Financial Advisers

美國納斯達克上市的AGBA（匯邦，美：AGBA）公布，本周訂立買賣協議收購新加坡財務顧問和保險經紀公司Sony Life Financial Advisers（SLFA），未有公布交易代價。AGBA表示，收購後有利公司從發展香港和澳門在內的大灣區市場，開拓東南亞市場。

AGBA去年完成收購康宏企業對企業（B2B）及金融科技業務，目前擁有四大業務：平台業務、分銷業務、醫療保健業務和金融科技業務，有逾40萬名個人和企業客戶。

Sony Life Financial Advisers於2017年成立，主要服務富裕的零售客戶，包括居住在新加坡的日本人和當地居民，為他們提供保障和投資服務。

吳榮輝：未來繼續物色新客戶和合作夥伴

AGBA集團總裁吳榮輝表示，AGBA及Sony Financial Advisers的業務相近兼產品可互相補足，收購可帶來雙贏。他表示，除了大灣區外，東南亞地區在發展金融服務市場方面，亦扮演關鍵角色，而新加坡基於其戰略地理位置，以及其在創新及金融的全球中心地位，發展潛力龐大，AGBA未來會繼續物色新客戶和合作夥伴，鞏固競爭優勢。

Sony Life Financial Advisers董事總經理兼首席執行官Yoshiki Moriyama則表示，將與AGBA攜手合作，以獲得監管機構和其他批准，獲批後SLFA與AGBA會確保有序和無縫過渡。

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