▲ 【香港經濟】渣打調升今年香港經濟增長預測至3.6%、仍屬政府預測下限 銀行危機增添不明朗性

標普全球3月香港特區採購經理指數（PMI）增速放慢，但渣打表示，看到內地短期經濟前景改善的有力證據，相信可提振香港經濟，而內地自去年底迅速開放後，疫後遠去亦刺激消費復甦，再加上香港亦重新開關，令商業信心出現明顯改善，因此調升香港經濟增長0.4個百分點，至3.6%。

渣打指，訪港內地旅客數目迅速回升，由2月的日均4萬人次，增加到3月首3周的日均6.3萬人次，同時香港政府續推消費券計劃，亦有助刺激經濟。

部分家庭消費開支將會由本地轉移至海外

不過，渣打稱，雖然調升了本港經濟增長預測，但仍處於政府預測3.5%至5.5%的區間下限，而隨重新開放的新鮮感遠去，相信商業信心難以進一步顯著改善。與此同時，銀行危機為環球利率及經濟前景構成不明朗性，同時本地樓市復甦遲滯，出口商的去庫存壓力仍巨大，加上地緣政治依然緊張，或令商業決定持續審慎。

渣打認為，消費仍是信心的關鍵指標，目前失業率處於3.3%的低位，與疫情前的2.8%相距不遠，顯示家庭具消費能力，亦願意消費，但該行仍關注疫後勞動力沒有反彈，這可能與工人回歸速度緩慢、移民增加及人口老化有關，這些因素將會令短線消費開支難以上升，也導致推動長期經濟增長變得困難，而且開關後港人外遊增加，有一部分的家庭消費開支將會由本地轉移至海外。

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編輯：陳韻妍