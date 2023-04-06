巴西男持斧頭襲幼稚園 最少釀4童死5人傷

巴西南部聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）布盧梅瑙市（Blumenau）周三（5日）發生襲擊案，一名25歲男子手持斧頭翻墻闖入一所幼稚園施襲，造成最少4名兒童死亡，及5人受傷。襲擊者其後到警局自首，未知他和涉事幼稚園的關係。巴西當局指，死者年齡介乎5至7歲。

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巴西警方表示，正調查施襲者作案動機。布盧梅瑙市長Mário Hildebrandt在社交媒體宣布，全市停課及哀悼30日。他透露，5名年齡介乎3至5歲的兒童已被送往醫院，其中1人情況嚴重。

有照片顯示，多名家長在幼稚園外哭泣。巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）周三表示，明白失去兒童家庭的痛苦，形容事件是對無辜且手無寸鐵兒童的暴力行為。他強調，會為遇難者親屬和布盧梅瑙市社區祈禱。

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校園襲擊案近年在巴西變得頻密，聖保羅（Sao Paulo）上周亦有1名學生刺傷教師，導致數人受傷。卡塔琳娜州在2021年時亦曾發生幼稚園襲擊事件，施襲者用匕首殺死3名不足2歲的兒童和2名成人。

聖保羅大學教育教授Daniel Cara曾發表報告指，從2020年至2022年，一共發生16宗校園襲擊事件，其中4宗發生於去年下半年。

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責任編輯：李俊儀