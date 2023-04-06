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【澳門濠賭】銀娛跌2%　澳門據報人手短缺致關閉千間酒店客房　部分五星級酒店客房供應少於五成

股市 10:55 2023/04/06

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【澳門濠賭】澳門據報勞動力短缺、部分五星級酒店房供應少於五成

澳門通關後遊客大增，不過，當地旅遊承載力卻未能完全恢復。據《彭博》引述知情人士透露，澳門的娛樂場被迫鎖閉數以千計的酒店客房，並削減如客房服務等賓客服務，而澳門娛樂場的部分五星級酒店房可供預訂的客房不到一半。

濠賭股走低，銀娛 （00027） 跌2.2%，金沙 （01928） 跌1.4%，新濠 （00200） 、美高梅 （02282） 跌近1%。

有些酒店減少了客房清潔的次數

澳門負責任博彩協會會長宋偉傑表示，另一家運營商約有五分之一的客房無法使用，而缺乏服務人員的情況如此嚴重，導致有些酒店減少了客房清潔的次數，並只有在賓客退房之後才進行打掃。

宋偉傑表示，雖然博彩公司希望在重要的夏季到來之時，酒店恢復到接近滿負荷運營的水平，但澳門僱傭外籍員工的進程緩慢，是現在阻礙全面開放的一個主要因素。

他又指，沒有想到澳門重開得這麼快，所以大家都措手不及；經過三年慘淡的日子，大家都希望今年大干一番；但現在客戶來了，澳門卻沒有足夠能力接待。

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編輯：姚卓然

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