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【澳門博彩】銀娛跌幅擴至逾3%　澳門據報人手短缺致千間酒店客房關閉

股市 14:45 2023/04/06

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【澳門濠賭】澳門據報勞動力短缺、部分五星級酒店房供應少於五成

澳門通關後遊客大增，不過，當地旅遊承載力卻未能完全恢復。據《彭博》引述知情人士透露，多家澳門博彩度假村被迫鎖閉數以千計的酒店客房，並削減如客房服務等賓客服務，而部分澳門五星級酒店房可供預訂的客房不到一半。

濠賭股午後跌幅加劇，銀河娛樂 （00027） 、新濠國際 （00200） 跌約3%，金沙中國 （01928） 、美高梅 （02282） 跌2%，澳博 （00880） 、I永利澳門 （01128） 則跌1%。

有些酒店減少了客房清潔的次數

澳門負責任博彩協會會長宋偉傑表示，人手短缺情況嚴重，據其了解，不單有酒店營運商約有5分之1客房無法使用，更有酒店減少客房清潔的次數，只有在賓客退房之後才進行打掃。

宋偉傑表示，雖然博彩公司希望在重要的夏季到來之時，酒店恢復到接近滿負荷營運的水平，但澳門僱傭外籍員工的進程緩慢，是現在阻礙全面開放的一個主要因素。

他感歎，行業沒有想到澳門重開得這麼快，所以大家都措手不及，即使大家都希望今年大幹一番，但現在客戶來了，澳門卻沒有足夠能力接待。

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？   富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

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編輯：姚卓然

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