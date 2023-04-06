【芯片大戰】芯片股續受追捧　中芯國際再升逾8%　成交超騰訊暫列第三

▲ 【芯片大戰】芯片股續受資金追捧 中芯國際升逾8%

中美兩大陣營的芯片大戰拉鋸戰，内地當局對芯片製造商美光（美：MU）實施網絡安全審查，消息繼續刺激芯片股受追捧。中芯國際 （00981） 升勢如虹，一度高見22.75元，現報22.7元，升8.6%，創2021年11月新高，截至上午11時06分，成交達23.6億元，超過騰訊 （00700） 的21.3億元，暫位列成交榜第三。過去5個交易日，中芯已累升26.2%，今延續強勢。

此外，華虹半導體 （01347） 則今日低開約1%，隨後迅速拉升，現升3.3%，暫報37.5元。

不過，日前，正接受中國網絡安全審查的美國晶片製造商美光科技表示，北京此舉並未影響其交付產品的能力。公司指，美光的產品出貨、工程、製造、銷售和其他功能都在正常運行。 美光科技承諾不影響誠信地開展所有業務，堅持產品的安全性和對客戶的承諾。

另外，中國在周一及二（3日、4日）舉行的世界貿易組織貨物貿易理事會會議上，對「美國、日本和荷蘭之間關於晶片出口限制的協議」提出關切，要求美日荷澄清是否存在該項限制協議。

內地認為該協議違背世貿組織的公開透明原則，破壞了世貿組織規則的權威性和有效性，要求美國、日本和荷蘭向世貿組織通報該協議和後續措施，並呼籲世貿組織加強對這些措施的監督。然而，這三個國家反駁這一說法，稱這是國家安全問題，不在WTO的權限範圍內。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

相關文章：

【芯片大戰】歐盟料於4月18日公布芯片法案 減少依賴美國和亞洲

【芯片大戰】美日荷協議封殺芯片發展？ 中國於世貿會議要求澄清

記者：伍鍵文