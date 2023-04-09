【在家工作】調查：77%美僱員稱　WFH無損工作進度

▲ 調查發現，部分或大部分時間在家工作（WFH）的人，從2022年1月的35%，增加至2023年2月的41%。（法新社）

美國是其中一個盛行遙距工作的地區，但不少企業也開始要求員工返回辦公室。據智庫機構Pew Research Center最新民調How Americans View Their Jobs的資料，約35%受訪美國僱員表示，至今仍是「完全遙距工作」，毋須返回辦公室，但這數字已較2020年10月（55%）及2022年1月（43%）的疫情高峰期有所下降。

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雖然完全遙距工作的人數比例下跌，但同時，混合工作的人數比例卻在增加。該調查發現，部分或大部分時間在家工作（WFH）的人，從2022年1月的35%，增加至2023年2月的41%。而這些受訪者中，有半數人願意全部或大部分時間都在家工作。

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至於會否覺得在家工作阻礙職場發展，約77%人表示在家工作既不會幫助、也不會損害他們完成重要任務的進度。Pew Research Center副主任Juliana Horowitz認為：「無論是遙距或是混合工作，員工對於工作地點的看法，已發生永久的轉變，彈性工作安排勢成吸引人才的重要措施。」

責任編輯：陳卓賢

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