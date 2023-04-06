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【疫後復常】你會用本地旅遊資訊平台嗎？

商業 10:42 2023/04/06

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從事市務工作的Echo Cheung（下圖）表示，通關後已分別去了泰國的清邁及曼谷旅行，每次約使用1萬元。她表示，旅行前多會參考小紅書及IG的資訊，「這些平台的網紅較年輕，很多都在泰國居住，可以介紹更多打卡度高又不大路的景點，資訊極快、極新。」但他們也有一個缺點，就是資訊不夠全面，「例如想在山區訂車，網紅很少會介紹方法，這時就需要參考傳統傳媒資訊。」

【疫後復常】旅遊資訊平台疫下轉型　復100%生意額

Echo很精打細算，通常會去綜合機票平台看航班資料，看到最低價格再到官網揀前後日子，看看還有沒有更便宜的選擇；至於酒店，她認為綜合平台的價格相差無幾，如一些較冷門的地點，如豪華露營（Glamping），她會直接Inbox酒店問價錢，通常會更快得到回覆。

自由撰稿人Angus Li（下圖）本身是旅遊達人，通關後去了東京5天，「3年沒去日本，此行沒有特別目的，只想隨意購物和吃東西」，機票及酒店約用了1萬元，另外和太太每人用了5千至6千元購物。

因為精通日文，Angus旅遊前較喜歡看日本旅遊網站，「我愛看深度介紹，香港的旅遊資訊平台都會看，但它們較著重食買玩、提供很多性價比高（Price Conscious）的資訊，不太合我的胃口，如果FB彈出來我覺得合適的就看，但不會主動去他們的網站。」

本報記者：歐陽佩

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