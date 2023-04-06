【疫後復常】旅遊資訊平台疫下轉型　復100%生意額

▲ Flyday低成本旅遊情報網聯合創辦人葉盛華（左）及高級銷售經理馮智偉（右）表示對前景樂觀，預計今年生意額會比疫前高5成。（湯致遠攝）

疫情3年，與旅遊相關的行業可謂死傷枕藉，擁有接近75萬粉絲的旅遊資訊平台Flyday卻是逆市奇葩，疫下急速轉型，除向本地酒店埋手，更與證券行及銀行信用卡合作，推出不同的宣傳計劃收取佣金，2021及2022年成功恢復疫前100%生意額之餘，更期望今年生意額比疫前增加5成。

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Flyday低成本旅遊情報網於2012年創立，創辦人之一葉盛華（Herman）當年只有22歲，「當時只是玩票性質，因為很喜歡去旅行，所以開了一個Facebook專頁，專門提供機票、酒店、旅行社、郵輪，甚至是旅遊局的資訊，一半是優惠信息，一半是遊記。」慢慢發展下來，廣告客戶愈來愈來，航空公司、銀行、Sim卡、保險、藥物等包羅萬有，兩年之後，Flyday成立了正式的公司。

一直順風順水，直至2020年2月，疫情令大家不能再去旅行，Flyday迎來了第一個大危機，「所有旅遊相關廣告都剎停，我們的收益立時驟降。」Flyday高級銷售經理馮智偉（Jerry）說，以前他們每月平均有20個廣告，但2020年上半年廣告收益驟跌了8成，團隊感到相當徬徨，不得不商討對策，「雖然大家無得飛，但娛樂仍是需要的」，故此他們轉而與本地酒店合作，介紹酒店宅度假（Staycation）及自助餐等資訊。

由於過往都是介紹國外旅遊資訊，團隊完全沒接觸過本地酒店，一開始時惟有Cold Call，詢問對方是否願意落廣告，「幸好當時我們是『互相需要』，酒店沒有外國遊客入住，都很需要來自本地市場的收入。」策略成功，至2020年尾，廣告收益已回復至疫前的5成，「期間我們並不需要裁員或減薪」。

轉佣金制爭取生意

此外，Flyday亦改變了收費模式，「以前我們會每個post定額收費，但疫情期間我們就轉了佣金制。」Jerry解釋，當時並非每間酒店都有宣傳預算，「大家不如保守一點，等我們真正介紹到生意才拆佣」，亦由於當時酒店入住率低，推出了長租計劃，一萬多元隨時比租樓更划算，包了水電費，可以用酒店器械設施，更有人打理房間，所以推出後反應熱烈，Flyday更另設網站專門介紹，收取佣金。

Herman表示，他們跟一般旅行社不同，不會買房後硬銷，而是引領讀者到酒店官網自行交易，「我們沒有『清房』的壓力，資訊可以更客觀持平」，與本地酒店打開對話之後，Flyday往後與酒店更加合作無間，除住宿之外，還有餐廳及Spa等宣傳介紹。

▲ Flyday最近為澳門旅遊局度身訂造了《噢澳！澳門返黎啦》宣傳計劃，介紹疫後好去處。（湯致遠攝）

與證券行及銀行合作

但始終只與酒店合作「餅」不夠大，收入來源亦單一，「當時股市十分暢旺，又有新股抽」，於是Flyday開拓了新的藍海，與證券行及銀行信用卡合作，讀者透過他們開戶或申請信用卡，都可獲贈遊玩相關的迎新禮品，例如是酒店宅度假、下午茶等等，Jerry表示，「我們的粉絲都是貪玩一族，相比起傳統贈送的超市禮券，我們的禮品就更有吸引力」，證券行及銀行亦可藉此接觸到新的目標市場。

在疫情之下，Flyday成功轉移了生意模式，增加了不同的收入來源，「當時我們的生意額有5成來自證券行及信用卡，另外5成則來自酒店宅度假及月租」，在2021及2022年，他們成功恢復疫前100%生意額。

自從去年9月實施0+3，Flyday形容是「重光日」，「旅遊已非遙不可及，今年0+0後，港人更是報復式旅遊，歐洲率先放寬，日本亦撤銷了口罩令」，Flyday現已重新制定了內容方向，宅度假幾近零，取而代之是95%國外旅遊，另有5%是酒店長租計劃，Jerry形容是回到了疫前的勢頭（Ｍomentum）。

料生意額增5成

不過現時的旅遊生態亦已有轉變，例如法國和德國都已撤走香港的觀光辦事處，「但澳門則恢復得很快」，Flyday最近為澳門旅遊局度身訂造了《噢澳！澳門返黎啦》宣傳計劃，介紹最新的澳門好去處、新酒店及交通等，邀請KOL去拍片，還有遊戲送贈澳門酒店住宿等，「經過3年的等待，香港人現在都報復式旅行，只要大家繼續保持對旅遊的熱誠，我相信今年的生意額會比疫前增加5成。」Herman稱。

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本報記者：歐陽佩

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