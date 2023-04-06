▲ 【互聯互通】中港「互換通」據報獲得中港監管機構批准 料最遲6月啟動

綜合外電消息報道，中港「互換通」終於獲得中港監管機構批准，預期將在幾個月內啟動，為外資打開5萬億美元的內地銀行利率互換市場。

報道指，中港監管機構最近才就最終計劃規則達成共識，但報道指港交所 （0388） 尚未接獲啟動互換通的日期，惟相關技術已預備就緒，預期互換通於6月或更早啟動。

港交所拒絕就啟動的時間置評；人行沒有回應查詢；金管局拒絕置評。香港證監會指，正與相關部門緊密聯繫。

「互換通」是繼滬深港通、債券通之後， 中港金融市場互聯互通的又一舉措，也將是全球唯一一個可以讓國際投資者以自己的交易和結算習慣投資中國內地銀行間利率互換市場的渠道。在「互換通」開通前，境外投資者往往只能通過離岸人民幣利率互換來管理利率風險。「互換通」開啓後，將大大方便他們參與內地人民幣利率互換。

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編輯：陳韻妍