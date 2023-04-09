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【管理心得】混合工作為公司增值　提升品牌形象

12:00 2023/04/09

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樂齡科技製造商Guardman護匡創辦人周慶生認為，混合工作讓員工毋須經常留在辦公室，這無疑是留住和吸引人才的福利。（Guardman護匡）

疫情3年多，改變了辦公室的傳統定義，亦改變員工的工作習慣。辦公空間供應商IWG發表的「2023年全球職場趨勢預測」提到，在未來5年，採用混合工作模式的在職人士將超過一半。

樂齡科技製造商Guardman護匡創辦人周慶生認為，混合工作讓員工毋須經常留在辦公室，這無疑是留住和吸引人才的福利。

【搶人才】混合辦公留人才　港企員工雙贏

不應從成本增減角度    判斷成效

在這種模式下，公司不應從成本增減的角度去判斷成效，而是視之為一種為公司增值、提升品牌形象的方法。

同時，當同事節省了日常坐車上下班的交通時間，就會騰出更多時間休息，這都有利身心健康。而彈性的工作時間表，亦能為他們帶來更自由的思考空間，為項目進行更詳細的調研，甚至更具創意的想法。

他指出，坊間都流行工作與生活平衡（Work Life Balance），如果可以讓員工彈性地自行安排工作，相信有助留住他們繼續為公司效力。

【谷底反彈】疫市曾裁員8成　現更重視員工凝聚力

周慶生又補充：「當然，在人手配合及開會安排上，這需要制定一份時間報告，清楚去釐定工作目標，以及定期作出檢討，這才會令混合工作模式行之有效。」

被問到復常後的人手招聘情況，周慶生表示雖然已經刊登廣告請人，但暫時收到的求職信並不多，仍難如在疫情前，廣告刊登數天後就已收到數十封求職信。但他相信再過多一段時間，尤其是大部公司在3月發放花紅後，招聘情況會有所改善。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品

記者：陳卓賢

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