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【俄烏戰爭】普京表明不打算自我孤立 批美歐促成危機

環球政治 10:35 2023/04/06

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三（5日）接受17國大使的到任國書時表明，俄國不打算自我孤立，同時點名批評美國支持烏克蘭導致如今危機。

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普京在克里姆林宮接見美國及歐盟等17國新大使時表示，俄羅斯對與每一個國家建立有建設性伙伴關係持開放態度，強調俄國不打算自我孤立。

普京同時向新任美國駐俄大使特蕾西（Lynne Tracy）聲言，美國在2014年支持烏克蘭的「顏色革命」，導致如今俄烏處於衝突局面。他指美俄關係陷入重大危機，源於雙方對現代世界秩序有截然不同取向。

面對新任歐盟駐俄大使加利阿拉格（Roland Galharague），普京同樣稱是歐盟先向俄羅斯發起地緣政治對抗。

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另外，普京亦促請丹麥支持俄國建議，就去年9月連接俄羅斯與德國的北溪管道在波羅的海海域爆炸，成立獨立國際委員會展開調查。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則表示，即使美國向烏克蘭提供武器援助，俄國仍需與華府維持聯繫，表明俄方未放棄，期望美方有日會恢復理智，重新回復兩國對話。

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責任編輯：吳漢培

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