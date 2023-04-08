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【搶人才】混合辦公留人才　港企擬持續深入

14:00 2023/04/08

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有港企在後疫情時代繼續實行混合工作（Hybrid Working），認為這是讓公司和員工都能獲益的雙贏方案。（資料圖片）

全球疫情逐步降溫，本港防疫措施也全面鬆綁，部分企業更從遙距辦公回復至「舊常態」，要求員工重返辦公室。不過，有港企仍擇在後疫情時代繼續實行混合工作（Hybrid Working），認為這是讓公司和員工都能獲益的雙贏方案。

據去年施政報告，過去兩年的移民潮，令本地勞動人口流失約14萬人，促使企業調整人力資源管理策略，應對勞動力短缺危機。

【疫後復常】在家工作不合時宜　轉趨混合模式

樂齡科技製造商Guardman護匡創辦人周慶生表示，雖然有同事已經移民外地，但仍會以全職員工身份，通過遙距工作繼續為公司效力，並會了解當地市場情況及技術發展，協助開拓海外業務。

倘不牴觸業務 起用自由工作者

在疫情期間，周慶生發現很多內部項目，例如產品技術研發、市場部的設計及寫文稿等工作，不一定需要同事回到辦公室才能完成，所以即使香港現時已復常，該公司也未必會回復舊模式，而是繼續實行混合辦公，尤其是一些創作、研發及管理性質的項目，都會容許員工以在家工作（WFH）形式處理。

除了以全職合同聘用已移民的同事，以及按項目需要聘用自由工作者（Freelancer）。他們能在外地以顧問（Consultant）的方式處理該公司項目，同時也歡迎他們以Freelance形式承接其他公司項目。

【招聘趨勢】港企急切尋求合適人才　逾8成願招聘海外人才及Freelancer

周慶生強調：「與我們合作的自由工作者，雖然是允許承接外面公司Freelance工作，但首要條件是這些工作必須跟我們的行業及未來發展沒有牴觸，亦不是我們的競爭對手。」

他認為這種工作模式已在全球非常流行，很多年輕人或中年人都會採用這模式發展事業；而同一時間為兩、三間公司工作，就有機會接觸不同行業，這對他們的職涯都是大有裨益。

工作更積極 利建企業文化互信

數碼發展及方案供應商Million Tech行政總裁謝小江亦認為，維持混合工作模式對公司和員工發展是甚有益處，據其內部研究發現，在這模式下，員工的生產力會帶來正面效果，工作態度也會更積極和開心，這都有利建立企業文化的互信關係，因此已計劃進一步深化混合工作，希望安排更多業務WFH。

不過，周慶生坦言，在混合工作安排下，由於不是所有同事都會在辦公室見面，所以在溝通上有時會比較慢，這或會影響工作效率。「例如有同事身處歐洲，就會出現時差；又或有些同事是以Freelance形式合作，可能同時有其他工作在身或要開其他會議，這難免會拖慢溝通節奏。」但他也補充，如果能做好時間規劃，以上情況都是可以解決的問題。

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