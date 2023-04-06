  • 27°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 11:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復活節2023】市民紛外遊　食肆不敢樂觀

商業 10:05 2023/04/06

分享：

分享：

復活節假期將至，3年未去旅行的港人都趁著小長假瘋狂外遊，本地餐廳負責人都不約而同表示，對今年生意沒有期望，甚至預期會比去年同期差，只能見步行步，盡量推出優惠去吸引人流及消費。

【香港復常】一連6日免費入場　潑水節料10萬人參與

樂施達（香港）有限公司市務總監李慧珊（Cookie，下圖）表示，旗下兩間餐廳Giovanni Pina及Caffe Milani分別推出了復活節套餐及蛋糕，但她對今年清明及復活節小長假的生意額並沒有特別期望，「通關之後旅客的生意佔不到1成，同時本地客人又去了旅遊」，她認為現在的旅客多是來購物，例如是到藥房辦貨，又或買名牌手袋等，反而不太重視吃的一環，只是匆匆吃過就算。

Cookie指出，他們現時都有在小紅書宣傳，但仍未造成熱潮，往後他們將考慮付錢予收費博主，「香港有4、5萬名粉絲、有效益的IG-er，我們都會願意付費，所以未來都會考慮付費予小紅書博主，預算約2,000港元，邀請他們來探店出帖。」

訂枱量只5成

香港餐飲聯業協會會董陳強（Martin，下圖）指出，他旗下幾間餐廳的訂枱量暫時只有5成，不太理想，「人流比之前新年或去年同期都差，只及2至3成」。他表示，香港人幾年沒返內地消費，現在每逢周末都會到內地揼骨、吃飯，稍為有長假期則會去台灣、日本等，留港消費的人不多，現在只能見步行步，「香港的餐飲業都是難做，我預計要捱多2至3個月，待暑假之後行業才會開始復甦。」

他的日本餐廳推出了櫻花祭吸客，由4月推出至今約有30個定單，同時又和業主合推餐廳優惠，「到我們這幢大廈的餐廳吃飯，滿200元可減50元，最高可減500元，暫時反應算是不錯。」他表示將不時與業主開會商討對策，吸引人流來消費。

稻苗學會名譽顧問呂康（下圖）表示，他們的法國餐廳設於觀塘工商業區，主攻上班族，自中港通關以來，香港人開始回內地上班及消費，他們的生意額已下降1、2成，在這個復活節假期，他們並沒有特別更改餐單去迎合，「長假期大家都去旅遊，留港的話亦喜歡和家人去飲茶或到中式餐廳吃飯，很少回到工作的地區吃西餐」，故他估計假期的生意額會比平時少2、3成。

【展覽復常】貿發局1星期辦6展覽　3800展商爭取復常機遇

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【復活節2023】商場首季生意成績報喜　長假期料人流升2成
2023/04/03
【復活節2023】商場首季生意成績報喜　長假期料人流升2成
【復活節2023】新地兩大商場豪派2000萬禮券　搶長假期及消費券雙重商機
2023/04/03
【復活節2023】新地兩大商場豪派2000萬禮券　搶長假期及消費券雙重商機
【零售復甦】皇玥推巨型蝴蝶酥　指定消費送贈品
2023/04/03
【零售復甦】皇玥推巨型蝴蝶酥　指定消費送贈品
【香港零售】港2月零售業銷貨值升31.3%　遠超市場預期的15%
2023/03/31
【香港零售】港2月零售業銷貨值升31.3%　遠超市場預期的15%

你可能感興趣

【復活節2023】商場首季生意成績報喜　長假期料人流升2成
15:53 2023/04/03
【復活節2023】商場首季生意成績報喜　長假期料人流升2成
【復活節2023】新地兩大商場豪派2000萬禮券　搶長假期及消費券雙重商機
19:33 2023/04/03
【復活節2023】新地兩大商場豪派2000萬禮券　搶長假期及消費券雙重商機
【零售復甦】皇玥推巨型蝴蝶酥　指定消費送贈品
14:38 2023/04/03
【零售復甦】皇玥推巨型蝴蝶酥　指定消費送贈品
陳強 餐廳情報 香港

上一篇文章

【疫後復常】旅遊資訊平台疫下轉型　復100%生意額

下一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本復甦】3月數字：商業信心連續改善
【日本復甦】3月數字：商業信心連續改善
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
環球藝術市場　去年銷售額5322億元　超越疫前水平
環球藝術市場　去年銷售額5322億元　超越疫前水平
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【香港復常】一連6日免費入場　潑水節料10萬人參與
【香港復常】一連6日免費入場　潑水節料10萬人參與
【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款