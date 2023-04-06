【復活節2023】市民紛外遊　食肆不敢樂觀

復活節假期將至，3年未去旅行的港人都趁著小長假瘋狂外遊，本地餐廳負責人都不約而同表示，對今年生意沒有期望，甚至預期會比去年同期差，只能見步行步，盡量推出優惠去吸引人流及消費。

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樂施達（香港）有限公司市務總監李慧珊（Cookie，下圖）表示，旗下兩間餐廳Giovanni Pina及Caffe Milani分別推出了復活節套餐及蛋糕，但她對今年清明及復活節小長假的生意額並沒有特別期望，「通關之後旅客的生意佔不到1成，同時本地客人又去了旅遊」，她認為現在的旅客多是來購物，例如是到藥房辦貨，又或買名牌手袋等，反而不太重視吃的一環，只是匆匆吃過就算。

Cookie指出，他們現時都有在小紅書宣傳，但仍未造成熱潮，往後他們將考慮付錢予收費博主，「香港有4、5萬名粉絲、有效益的IG-er，我們都會願意付費，所以未來都會考慮付費予小紅書博主，預算約2,000港元，邀請他們來探店出帖。」

訂枱量只5成

香港餐飲聯業協會會董陳強（Martin，下圖）指出，他旗下幾間餐廳的訂枱量暫時只有5成，不太理想，「人流比之前新年或去年同期都差，只及2至3成」。他表示，香港人幾年沒返內地消費，現在每逢周末都會到內地揼骨、吃飯，稍為有長假期則會去台灣、日本等，留港消費的人不多，現在只能見步行步，「香港的餐飲業都是難做，我預計要捱多2至3個月，待暑假之後行業才會開始復甦。」

他的日本餐廳推出了櫻花祭吸客，由4月推出至今約有30個定單，同時又和業主合推餐廳優惠，「到我們這幢大廈的餐廳吃飯，滿200元可減50元，最高可減500元，暫時反應算是不錯。」他表示將不時與業主開會商討對策，吸引人流來消費。

稻苗學會名譽顧問呂康（下圖）表示，他們的法國餐廳設於觀塘工商業區，主攻上班族，自中港通關以來，香港人開始回內地上班及消費，他們的生意額已下降1、2成，在這個復活節假期，他們並沒有特別更改餐單去迎合，「長假期大家都去旅遊，留港的話亦喜歡和家人去飲茶或到中式餐廳吃飯，很少回到工作的地區吃西餐」，故他估計假期的生意額會比平時少2、3成。

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本報記者：歐陽佩

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