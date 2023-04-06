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【泰國旅遊】港人據報最快11月可用「轉數快」於泰國付款消費　滙豐擔任代理結算行　

Hot Talk 09:50 2023/04/06

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【泰國旅遊】港人據報最快11月可用「轉數快」於泰國付款消費　滙豐擔任代理結算行　

財政預算案提及，香港金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款。有本地傳媒引述消息指，「轉數快」與「PromptPay」最快可於今年11月接通，意味屆時港人將可使用「轉數快」在泰國付款消費，即時兌換泰銖、即時扣數，並由滙豐銀行擔任代理結算行。

報道指，任何有轉數快功能的銀行或電子錢包都可參與，即PayMe、BoC Pay、八達通等都可以，屆時港人到泰國旅遊，便可以使用手機銀行或電子錢包的轉數快功能進行跨境支付，但最終港泰快速支付系統的最終接通時間表，仍有待兩地公布作實。

滙豐銀行會負責向參與銀行及電子錢包就貨幣兌換率提供報價，而最終兌換率則由參與銀行及電子錢包自行決定會否在該報價上，再作調整。

相關文章：【財政預算案2023】探討於泰國使用「轉數快」　減機場費用冀加快開辦新航線

相關文章：【互聯互通】金管局李達志：快將啟動「互換通」　就轉數快探討跨境零售支付可能性

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