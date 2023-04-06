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【ChatGPT開發商】加拿大調查OpenAI　涉未經同意披露用戶資訊

科技 10:02 2023/04/06

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圍繞著ChatGPT之類的生成式人工智能（AI）應用，已引起國家監管機構關注。繼義大利數據保護局上月底暫時禁用ChatGPT，加拿大私隱專員辦公室（OPC）日前亦宣布，開始調查ChatGPT開發公司OpenAI，指控OpenAI涉未經同意收集、使用及披露用戶資訊。

加拿大OPC目前未有透露更多調查細節，該機構的私隱保護專員Philippe Dufresne指，AI技術及AI對私隱的影響是OPC優先關注的事項，並且需要跟上發展迅速的技術。

【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務

ChatGPT在全球多地流行，愈來愈多國家表示擔憂其帶來的潛在威脅。據路透社報道，德國也可能以數據安全問題為原因，追隨義大利的腳步封殺ChatGPT。

【ChatGPT爭議】義大利率先出手　下令禁ChatGPT

義大利數據保護局上月底禁用ChatGPT，指控ChatGPT平台在3月20日丟失了用戶對話數據及付款服務支付資訊，惟沒有就收集處理用戶資訊予以告知，因此認為其缺乏大量收集和儲存個人資訊的法律依據。

責任編輯：張寶燕

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