【香港經濟】香港2月標普全球PMI回落至53.5　私企普遍看好經營前景

▲ 【香港經濟】香港2月標普全球PMI增長較上月放緩 回落至53.5

標普全球3月香港特區採購經理指數（PMI）從2月的53.9降至53.5，增長率雖較上月放緩，但綜觀目前三個月的擴張期，改善程度仍屬歷史高位之一。

隨着管商環境在疫控鬆綁後持續好轉，香港特區私營經濟於首季最後一月保持強勁增長。客戶需求與產出量同時攀升，企業在3月增加採購，並擴充人手。儘管商業信心自2月高位回落，整體依然樂觀。此外，供應鏈問題已經紓缓，但價格壓力卻仍在加劇。

需求轉佳、擴張速度達2011年1月以來最快

市場對企業產品及服務的需求轉佳，延續年初以來升勢，而擴張速度更達2011年1月以來最快。隨着內地與香港疫後經濟好轉，企業從內地及其他區域新接的整體訂單量亦見大幅上升。因此，企業於首季尾積極增產。行業數據顯示，當中以消費性服務業3月的業務增長最為突出。

由於訂單急增，企業積壓的工作量因而連續三個月累升，並進而增聘人手，以期清理末完成的業務，但有受訪業者透露，因僱員離職，所以就業增長不大。

企業持有的庫存水平在3月亦已連升第三個月；而為應付訂單與生產需求，企業同時加碼採購投入品。至於供應商表現，則因為防疫措施鬆綁，故供貨效率連續第五個月獲得改善。

價格壓力仍在升溫

另一方面，不管私營企業還是其客戶，承受的價格壓力都還在升溫。總的來說，投入品的採購價格因原材料及匯兌成本增加而向上，而企業為調整員工薪酬也令薪資增長加快，因此3月的整體投入成本大幅飈高。為反映成本加重，企業繼而提高售價，致令產出價格的升幅高見近12年最大。

香港特區私營企業於3月普遍看好經營前景，對未來一年的銷售增長表示樂觀，因此整體商業信心雖從上月的歷史高位回落，但仍遠高於12個月平均線。

投入成本通張於3月再次急升

標普全球市埸財智經濟硏究部副總監Jingyi Pan表示，指數顯示香港特區經濟繼續受益於重啟，並以強勁增長為首個季度作結。再者，3月PMI報告反映營商信心大增，對訂單需求攀升預示企業於夫來數月增產，提出了有力支持。

Jingyi Pan指，不過，投入成本通張自年初曾一度回落，但卻於3月再次急升，繼而令產出價格出現近12年以來的最大升幅，這雖反映蓬勃的大門重新開放，但值得審視它如何影響企業的後續經營發展。此外，人力市場緊絀，也是另一有待觀察範圍，尤其因為薪資通脹升至2013年以來新高。

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責任編輯︰梁浩碩